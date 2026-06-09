香港家庭幸福指數止跌回升至6.09分　惟每5個人有1人處於孤獨狀態

香港家庭幸福嗎？家福會早前公布2026年香港家庭幸福指數，該指數自2019首次調查連續下跌，今年首度回升0.03分至6.09分，並維持在「一般」水平，惟貧富之間家庭幸福指數差距擴大。

此外，今次研究引入國際孤獨感量表，揭示出兩成受訪者處於孤獨狀態，並推算全港約有52萬人處於不願與家人、朋友以至AI聊天機械人傾訴的自我孤立狀態。



同系列調查亦曾於2019、2022、2024年進行。最新一次調查於2026年1月12日至2月12日以電話訪問形式進行，成功訪問2,112名18歲或以上市民。結果顯示，有42.4%的受訪者家庭幸福指數落在6至少於7.5分的一般水平，與2024年的41.6%相若，而屬於良好水平的比例為13.1%，較2024年略有上升。

同時，低分群體情況輕微改善。指數屬於「較差」的受訪者比例下跌至18.3%，低於2024年（19.6%）與2022年（18.9%）。

貧富家庭幸福差距再度拉大

家庭月入最低（少於4,000元）與最高（10萬元或以上）組別的家庭幸福指數差距由2024年的0.60分擴大至2026年的1.01分。

以2025年每月入息中位數3萬元劃分，中位數以下家庭的幸福水平與2024年大致相若，而中位數以上家庭則顯著上升。

40-49歲組別成為「最不幸福」組別

過往3次調查中，家庭幸福指數最低的組別都為18-29歲組別。而今年調查顯示，較年輕組別（18-29歲）幸福指數顯著回升。相反，40-49歲組別幸福指數持續下跌，於今年成為最低分組別，報告指這可能與該組別承擔較多家庭責任有關。

是次調查增設UCLA-3孤獨感量表，以0至9分量度受訪者的孤獨程度，6分為孤獨臨界值。結果顯示兩成（20%）受訪者達到臨界值，即全港每5人就有1人屬於「孤獨」。而屬於「孤獨」的受訪者中，超過一半（53%）表示「間中」或「經常」覺得家庭令人難以忍受，導致有逃離家庭的念頭。至於「不孤獨」的受訪者中，只有不足兩成（18%）有上述情況。

調查亦顯示九成受訪者與家人每日相處1小時或以上，但同時有24%受訪者不願意與家人傾訴。並且有近一成受訪者不願意與家人、朋友及人工智能聊天機械人傾訴（當中包括不懂使用人工智能聊天機械人的人士）。以此數據推算，全港約有52萬人處於「家內孤島」的自我孤立狀態。

而相比起完全不會與家人聊天或傾訴心事的受訪者，每日與家人傾談最少15分鐘的受訪者組別，其家庭幸福指數會顯著提升1.19分，孤獨感分數亦下降0.84分，反映與家人相處和傾談能有效提升家庭幸福和減少孤獨感。

家福會建議市民每日與家人相處至少2小時、傾談至少15分鐘，互相陪伴、表達關懷。