上半年電影票房$6.64億　按年增25%　歷來最賣座港產片均由他主演

2026上半年香港票房總收入達6.64億元，與去年同期相比上升約25%，令人振奮。其中《夜王》票房已逾1.18億元，超2023年《毒舌大狀》奪華語電影票房第二。回顧歷年票房、評分和影評數據，發現近年香港華語電影票房天花板攀升，幾部大片名利雙收；有一位演員成觀眾的討論焦點。



香港票房有限公司於7月2日公布2026年上半年度香港電影市道整體情況。2026年上半年度（2026年1月1日至6月30日）港澳兩地首輪上映的電影總數為142部，其中17部為香港電影。香港地區票房總收入達6.64億元，與去年同期收入5.31億元相比，上升約25%。

2026上半年上映的影片中，黃子華與鄭秀文主演的賀歲檔《夜王》在本港市場斬獲最高票房，截至6月30日積累票房超1.18億元，是荷里活大製作《阿凡達3：火與燼》的近三倍。值得注意的是，另一港產片《尋秦記》亦表現亮眼，票房逾九千萬，惟因其於2025年12月31日上映，故未計入2026上半年票房。非香港電影的票房前五名中，動畫電影佔三席，其中《反斗奇兵5》上映不足一周便收穫超三千萬元票房；7月上旬票房已超《阿凡達3》，暫列今年香港外語片票房冠軍。

相較上榜的國際電影，網民對本地電影更有搜尋熱情。由古天樂等領銜主演的科幻古裝電影《尋秦記》原班人馬回歸，勾起懷舊熱潮。

古天樂（《尋秦記》微博圖片）

翻查歷史數據，發現香港華語電影票房前100中，在2000年及以後首映的電影佔不到一半（註：未計通脹）。但疫情後陸續有本地票房破億的華語電影出現：2023年有《毒舌大狀》1.15億元首開先河；2024年有動作大片《九龍城寨之圍城》1.08億元；《破·地獄》更是衝破1.5億元，以殯儀業題材擊敗數部大製作，成票房總榜第三；今年《夜王》已逾1.18億元，超《毒舌大狀》奪華語電影第二。口碑方面，近年不少票房較高影片的IMDb評分在6.9分及以上，獲觀眾認可；惟難超越2002年《無間道》的8分高分。

（《無間道》電影截圖）

關於香港票房前3的華語電影，觀眾在討論什麼呢？翻查HKMovie6影評，粗略統計常用詞語頻率，發現除了簡單抒發觀後情感，片中演員（及其飾演的角色）是觀眾津津樂道的話題。尤其是同時擔任這三部電影主演的「子華神」黃子華，在每部電影的影評中都為討論焦點；有關《夜王》的影評中，約每4條就有1條提及黃子華。觀眾們亦樂於將這些高票房電影與其他票房、題材相近的港片作比較，展現影迷們對港產片的關心。