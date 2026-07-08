今年暴雨特別多？暫錄3次黑雨、11次紅雨　有可能破歷年紀錄？

今個夏天特別多雨？今年截至7月初，天文台已三度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），紅色暴雨警告信號（紅雨警告）亦達11次。雖然截至目前紅、黑雨次數仍未超過2025年分別13次及5次的紀錄，但本港雨季一般持續至9月，暴雨警告信號數目仍有可能增加，今年仍有可能「跑出」，以下即看歷年暴雨警告次數回顧。



註：統計截至7月7日



2026年至7月初已錄3次黑雨、11次紅雨警告信號

首先比較黑雨警告，發出次數最多的年份包括2025年，有5次；而今年截至7月初已發出3次黑雨，已追平2006年及2000年紀錄。紅雨警告方面，次數最多的年份同樣是2025年，共16次；其次是2006及2020年，均為11次；今年至今已錄11次紅雨警告，亦已追平第二多紀錄。

今年截至7月初，天文台已三度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），紅色暴雨警告信號（紅雨警告）亦達11次。（資料圖片/湯致遠攝）

若按暴雨事件作單位計算，今年已經暫時錄得3次需要發出黑雨警告的暴雨事件，以及7次需要發出紅雨警告的暴雨事件，仍少於2025年分別4次及10次的紀錄。（註：暴雨事件計算方法為，暴雨警告發出至取消計作1次暴雨事件，不計算改發）

2026年6月三次黑雨破紀錄

今年至今三個黑雨警告均於6月發出，是有紀錄以來最多黑雨警告的6月。不過6月的黑雨警告還不算「早」，以往一年最早的黑雨可早於3月發出，是在2014年的3月30日。

其他《01研數所》報道：僅34%打工仔滿意薪酬 不足半數曾爭取加薪 主動要求成功率咁高

有幾多打工仔真心滿意自己份糧？求職招聘平台Jobsdb by SEEK早前進行問卷調查，顯示約七成受訪僱員認為自己獲得合理或優厚的薪酬待遇，卻只約三成人對薪酬感到滿意。



調查中不到半數受訪者曾主動爭取加薪，但原來只要開口要求加薪，成功率可高達77%。至於哪些行業有較多受訪打工仔自覺待遇好，即看詳細數據。



調查於今年2月以網上問卷形式進行，共訪問1,010名香港在職人士。結果顯示，47%受訪者認為自己的薪酬待遇合理，17%認為是頗為優厚，7%認為非常優厚。換言之，認為薪酬待遇合理或優厚的受訪者合計達70%，但只有約34%人滿意或非常滿意自己薪酬待遇。

撇除升職或轉工，受訪僱員主要加薪方式包括全公司集體加薪（52%）、基於績效表現加薪（23%）、因應年資等情況的個人薪酬調整（22%）等。

48%受訪者曾主動向公司提出加薪要求 成功比例達77%

調查顯示，較少打工仔對於主動爭取加薪感到自在，比例僅約30%。而調查中有48%受訪者曾主動向公司提出加薪要求，他們當中有77%成功獲得加薪。

若然加薪要求被拒，較多受訪者（24%）表示會尋找新工作；16%會與直屬上司或人力資源部再作爭取；另有16%雖會接受結果，但會影響其工作動力。

調查顯示約七成受訪僱員認為自己獲得合理或優厚的薪酬待遇，卻只約三成人對薪酬感到滿意。（資料圖片）

調查亦進一步比較不同行業受訪者對自己薪酬待遇看法，零售、酒店及體育行業有較高比例受訪者認為自己薪酬優厚（32%），其次是專業服務（30%）、建造業（25%）等。