公屋居屋單位建築成本突破百萬　料房委會未來4年建屋成本$1584億

公營房屋由公帑資助興建，旨在為低收入家庭提供可負擔住屋。立法會新一份《數據透視》（下稱「文件」）指，近年公營房屋建屋量攀升，預測2026/27至2029/30年度房委會建築工程總開支合計達1,584億元，較此前4年接近翻倍。每個公屋單位建築成本亦已突破百萬元。文件分析，近年公營房屋項目規模通常較小，單位成本亦較高，房委會計劃由2028年起將組裝合成建築法應用至最少一半新項目。



據截至2026年3月預測，房委會將於2026/27至2030/31年度興建約15.99萬個單位，較此前5年落成量多82%。當中公屋及綠置居單位佔69%，其餘主要為居屋單位。

預料2026/27至2029/30年度房委會建築工程總開支合計達1,584億港元

文件指，公營房屋建屋量持續上升，對房委會構成財政壓力，預料2026/27至2029/30年度建築工程總開支合計達1,584億元，較此前4年增加94%。房委會現金及投資結餘預計將由2025/26年度688億港元，降至2029/30年度的353億港元，接近減半。

預測2026/27至2029/30年度房委會建築工程總開支增至1,584億元，較此前4年接近翻倍。（資料圖片）

公屋每個單位平均建築成本突破100萬元

每個單位平均建築成本亦見上升，當中公屋及綠置居平均單位成本於2024/25年度升至106萬元，首次超過100萬元。而居屋等資助出售房屋單位平均成則由2023/24年度115萬，稍降至110萬元。

文件分析，提供更多單位的大型房屋項目，平均單位成本一般較低。然而房委會過去兩個財政年度26個落成項目中，有19個分別提供不足2,000個單位，當中平均單位成本最高的3個項目全為綠置居及其他資助出售單位項目，且均提供少於800個單位。而上述項目中僅4個項目採用組裝合成建築法，房委會計劃由2028年起將組裝合成建築法應用至最少一半新項目。

文件指，公營房屋項目上蓋工程是建築成本主要組成部份。公屋及綠置居上蓋程建築成本攤分至每個單位成本，由2019/20年度9,840元，上升56%至2024/25年度15,310元。而其他資助出售房屋上蓋工程每單位平均成本同期亦上升29%至13,630港元，不過公屋上蓋平均成本仍較私人房屋發展項目低約44%。