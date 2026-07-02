住戶月均開支$3.2萬　住屋貴致消費降級？服裝娛樂開支少過20年前

統計處早前發布最新《住戶開支統計調查報告》，2024/25年本港住戶每月平均開支32,472元，當中住屋相關開支（即包括水電煤等關連開支）佔13,568元最多，所佔比例升至41.8%的紀錄新高，遠遠超過日本、新加坡等其他發達經濟體水平，凸顯港人住屋負擔偏重。住屋相關開支比重不斷上升，持續擠壓其他消費項目，其中市民用於娛樂、服裝的支出竟比20年前還要少。



註：住戶包括1人及多人住戶；金額未按通脹率調整；該統計每5年進行一次。



統計處發布的「按目的劃分的個人消費分類」住戶開支數據中，住屋和水、電力、燃氣及其他燃料組合為一項開支類別（本文中簡稱為「住屋相關開支」）。2024/25年本港住戶每月平均開支當中，住屋相關開支達13,568元，較20年前、即2004/05年的6,399元大幅上升112%，遠超整體開支同期約72%的升幅。

比重方面，住屋相關開支佔住戶整體開支的比例，約20年間亦由33.9%急升至41.8%，升幅達7.9個百分比。而只要一項開支的比重增加，就必然有其他開支被壓縮，尤其是一些不必要開支，例如衣履開支佔比同期由4.3%降至2.1%，至於娛樂、體育及文化開支亦由6.8%降至3.6%。

住屋相關開支所佔比例升至41.8%

現時市民這兩項支出的名義價值（意即金額未按通脹率調整）均比20年前還要少，其中住戶每月平均衣履開支由820元降至690元，娛樂、體育及文化由1,279元降至1,176元。另外，住戶於食肆及住宿服務的每月平均開支就於2014/15年一度升至5,072元，再持續下跌至2024/25年的4,984元，亦可能與住屋相關開支增加有關，不過個別開支項目升跌亦可能涉及市場或其他因素。

上述「按目的劃分的個人消費分類」其實是一項由聯合國制定的分類方法，因此可以用作橫向比較不同地方。香港住戶現時每月平均開支中，住屋相關支開支比例高達四成，遠遠超過新加坡（24.4%）、台灣（24%）、以至日本（34.7%）等經濟體，亦高於經合組織OECD成員的平均水平（22.2%）。這可以理解為，上述地方的居民支出，可用於生活其他方面的比例遠較本港市民高。