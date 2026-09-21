男女薪酬差距擴大　月入中位數差$5000　即睇各行業職級人工水平

本港女性教育程度持續上升，入息水平卻停滯不前，男女收入差距進一步擴大。據統計處最新公布，2025年本港女性就業每月收入中位數維持20,000元，而男性就業月入中位數則由24,000元增至25,000元，男女薪酬差距由4,000元擴大至5,000元。女性即使身任高職，人工中位數仍可較男性低一成，以下即看各行業職級男女工薪酬水平及差異。



註：文中數據均不包括外籍家庭傭工



女性教育程度升 27.4%具學位或以上教育程度

據統計處《香港的女性及男性 − 主要統計數字2026年版》，2025年本港15歲或以上女性人口中，具學位或以上教育程度的比例達27.4%，按年增0.6個百分點。而同期男性人口中擁學位或以上程度者約佔28.8%，男女差距達2.6個百分點。

就業方面，女性勞動參與率由2024年47.6%稍升至2025年47.9%，男性勞動參與率則由62.7%稍跌至62.3%（註：勞動人口參與率是指勞動人口佔15歲及以上人口比例）。

就業收入中位數：男性25,000元、女性20,000元

男女就業收入差距再度擴大，2025年本港女性每月就業收入中位數為20,000元，按年維持不變。而男性就業月入中位數增由24,000元增至25,000元；男女收入中位數差距由4,000元增至5,000元。

即使身任高職 女性與男性薪酬差距仍明顯

而即使女性任職高級職位，與男性薪酬差距仍然顯著。例如在經理級就業人士中，男性及女性就業月入中位數分別為50,000元及46,800元，兩者相差3,200元。專業人員中，男性及女性就業月入中位數分別為50,000元及45,000元，兩者差距更達5,000元或10%。

金融及保險業男女薪酬中位數相差逾萬元

比較不同行業，以相差金額計，金融及保險業男女月入中位數相差11,700元最多，其次是製造業，不同性別薪酬差距亦達8,200元。男女薪酬差距較小的行業是運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊，僅相差400元。