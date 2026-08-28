家庭入息中位數最新│家庭每月收入達呢個數　好過全港一半家庭！

【家庭住戶入息中位數最新／家庭收入 / 家庭入息中位數2026 / 2026年8月最新數據】政府統計處公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》最新數據，2026年第2季本港家庭每月入息中位數為30,000元，按年維持不變。當中除了5人家庭月入按年下跌，1人、2人、3人、4人及6位或以上家庭每月入息中位數按年均有所上升。以下即看自己家庭收入在全港家庭中排第幾吧！（註：文中統計數據均不包括外籍家庭傭工）



超過或少於一定收入水平的家庭住戶數目：

2026年第2季本港家庭住戶每月入息中位數為30,000元，若家庭月入高於這個數值，則收入已高於全港一半家庭。

不同收入組別家庭住戶數目：

不同人數家庭住戶最新收入中位數（2026年第2季）：

統計處亦公布不同人數家庭住戶的收入中位數，2026年第2季本港1人家庭每月入息中位數為11,000元，2人家庭入息中位數為24,000元，3人家庭入息中位數為40,400元，4人家庭入息中位數為54,400元，5人家庭入息中位數為51,300元，6人或以上家庭入息中位數為54,600元。

2026年第2季：家庭住戶每月入息中位數（不包括外籍家庭傭工） 住戶人數 每月入息中位數 1人 $11,000 2人 $24,000 3人 $40,400 4人 $54,400 5人 $51,300 6人及以上 $54,600 整體 $30,000

政府統計處公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》最新數據，2026年第2季本港家庭每月入息中位數為30,000元，按年維持不變。（資料圖片）

另外，統計處數據亦列出公屋、資助自置居所房屋及私樓住戶每月入息中位數，若你的收入高於相關數字，已比一半同類型房屋住戶高，非常厲害。

居於不同居所類型住戶最新收入中位數（2026年第2季）：

按房屋類型劃分之住戶每月入息中位數

公營租住房屋：$20,500

資助自置居所房屋：$27,500

私人永久性房屋：$42,400

按房屋類型劃分之住戶每月入息中位數（僅從事經濟活動家庭）

公營租住房屋：$28,000

資助自置居所房屋：$37,500

私人永久性房屋：$54,500