收息股2026│盤點20隻高息股　派息高達7厘　入場費股息率持續更新

【收息股2026年9月 / 高息股2026年9月 / 最新股息率 / 港股 / 恒指】不少「穩陣型」投資者都會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率高達7厘，而入場費更低至約2,260元！（除特別註明外，股息率數據截至2026年9月18日）



註：投資涉及風險，股票報價、股息率（又稱收益率、周息率）等均隨時變動，本文數據僅供參考（除特別註明外，股息率數據截至2026年9月18日）。而近期港股表現比較波動急升，購入一手股票所需的入場費亦隨之上升，選擇是否入市時宜分析更多數據。



不少「穩陣型」投資者都會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。（資料圖片/梁鵬威攝）

股息率計算方法為：(每股全年股息/最新每股股價) × 100%



1. 銀行股：收息股最新股息率2026年9月最新

銀行股一向是高息之選，現時部份銀行股的股息率可達4厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約6,030元；以及工商銀行（1398），每手買入價約7,530元。其他銀行收息股亦包括滙豐（0005）、中銀香港（2388）、建行（0939）、交通銀行（3328）等。

2. 地產股：收息股最新股息率2026年9月最新

地產股方面，置富產業信託（0778）最新股息率約7.94厘，每手入場費約4,310元。而恒隆地產（0101）股息率亦達7.89厘，每手入場費約6,600元。

3. 電訊網絡股：收息股最新股息率2026年9月最新

電訊及網絡股中，中國移動（0941）最新股息率達6.85厘，每手入場費約39,600元。而香港電訊（6823）入場費門檻則較低，每手買入價約2,260元，股息率可達6.66厘。

4. 公用事業股：收息股最新股息率2026年9月最新

公用股表現相對穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，港燈（2638）股息率暫時較高，約5.13厘，每手入場費約3,120元。中華煤氣（0003），收益率亦達4.93厘，每手入場費約7,030元。