平均月薪排名｜新加坡平均月入逾$3萬亞洲最高　香港少近三分一

香港打工仔人工在全球排名多少呢？美國商業雜誌《CEOWORLD》早前發布2024年各地平均工資排名，新加坡每月平均薪酬近3.4萬元（港幣，下同），排在全球第11位和亞洲首位；而香港則排名全球第23、亞洲第5，平均月薪比新加坡少近5位數！



調查統計全球196個經濟體的每月平均薪酬，瑞士以63,185元排在榜首，盧森堡（約51,671元）、美國（約50,284元）分別位列第2、3名。調查中平均月薪最高的10個經濟體均位於歐美地區。

部份經濟體平均每月薪酬數據



第1位 瑞士 平均月薪$63,185

第2位 盧森堡 平均月薪$51,671

第3位 美國 平均月薪$50,284

第4位 冰島 平均月薪$50,175

第5位 挪威 平均月薪$44,130

第6位 丹麥 平均月薪$43,951

第7位 加拿大 平均月薪$39,581

第8位 格陵蘭 平均月薪$36,340

第9位 愛爾蘭 平均月薪$36,005

第10位 荷蘭 平均月薪$35,686

第11位 新加坡 平均月薪$33,887

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第23位 香港 平均月薪$23,915

亞洲地區中排名最高的是新加坡，平均每月薪酬達33,887元，全球排名第11。而香港平均月薪23,915元，較新加坡少約9,970元，只排在亞洲第5、全球第23。

▼各經濟體平均每月薪酬及當地GDP估算值分布▼