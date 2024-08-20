平均月薪排名｜新加坡平均月入逾$3萬亞洲最高 香港少近三分一
撰文：數因斯坦
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香港打工仔人工在全球排名多少呢？美國商業雜誌《CEOWORLD》早前發布2024年各地平均工資排名，新加坡每月平均薪酬近3.4萬元（港幣，下同），排在全球第11位和亞洲首位；而香港則排名全球第23、亞洲第5，平均月薪比新加坡少近5位數！
調查統計全球196個經濟體的每月平均薪酬，瑞士以63,185元排在榜首，盧森堡（約51,671元）、美國（約50,284元）分別位列第2、3名。調查中平均月薪最高的10個經濟體均位於歐美地區。
部份經濟體平均每月薪酬數據
第1位 瑞士 平均月薪$63,185
第2位 盧森堡 平均月薪$51,671
第3位 美國 平均月薪$50,284
第4位 冰島 平均月薪$50,175
第5位 挪威 平均月薪$44,130
第6位 丹麥 平均月薪$43,951
第7位 加拿大 平均月薪$39,581
第8位 格陵蘭 平均月薪$36,340
第9位 愛爾蘭 平均月薪$36,005
第10位 荷蘭 平均月薪$35,686
第11位 新加坡 平均月薪$33,887
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第23位 香港 平均月薪$23,915
亞洲地區中排名最高的是新加坡，平均每月薪酬達33,887元，全球排名第11。而香港平均月薪23,915元，較新加坡少約9,970元，只排在亞洲第5、全球第23。