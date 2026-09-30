職業司機1/3年滿65歲　高齡司機每千人意外率18.2　傷亡8年間倍增

近年多宗涉及高齡司機的嚴重交通意外，引發社會關注。立法會梳理數據發現，2025年本港約每3名持牌商用車司機中，便有1人年滿65歲，高齡職業司機人數逾12.6萬。同期每千名持牌高齡商用車司機中，有18.2人涉及交通意外，意外率是高齡非商用車輛司機的5倍。

社會尤為關注高齡的士司機交通安全，運輸署資料顯示，去年65至69歲的士司機涉及意外率，為每千名駕駛執照持有者中有15.9人，70歲或以上為18.5人，意外率較年輕司機低。



2025年高齡司機交通意外傷亡785人 8年間倍增

立法會新一份《數據透視》顯示，高齡司機交通意外傷亡數字近年升幅顯著，由2018年392人倍增至2025年785人。對此，當局2023年起持續檢視司機體格要求，並於2026年7月建議收緊商用車輛司機體格要求。當局曾指出雖然年齡本身非衡量駕駛能力的唯一因素，但老化或會影響視力、反應時間及認知等身體機能。

持商用車輛駕駛執照者當中 1/3年滿65歲

文件引述運輸署數據，持有正式駕駛執照的65歲或以上長者人數，在2018年至2025年間急增86.8%至342,148人。當中持商用車輛駕駛執照長者同期增加68.2%至126,561人，於整體商用車司機中所佔比例為34.2%，即每3名商用車司機有1人是高齡司機。

高齡司機交通安全引發關注，文件顯示，2025年千名持牌高齡商用車輛司機中，有18.2人涉及交通意外，約為高齡非商用車輛司機（約每一千名中有3.6人）的5倍。

2026年5月牛頭角的士奪命車禍釀2死3傷。（資料圖片）

2年至少2宗高齡的士司機嚴重交通意外

近年接連發生多宗涉及高齡的士司機的嚴重交通意外，包括2026年5月牛頭角的士剷上行人路釀2死3傷，2025年5月荃灣的士失控撞死一名遊客，社會有聲音要求加強規管。

運輸署另有資料顯示，去年每千名65至69歲的士駕駛執照持有人中，有15.9人涉及交通意外，70歲或以上有18.5人。按此計算方法比較，高齡司機意外比率較年輕的士駕駛執照持有人低，例如20至24歲持牌的士司機每千人意外率為68.6，25至29歲為53。不過要留意，未必所有的士駕駛執照持有人均為現職的士司機，年輕或年長司機中的全職比例亦不盡相同，宜斟酌理解上述數據。而作為比對，去年所有整體駕駛執照持有人涉及交通意外率為10.3。

2025年持牌高齡非商用車輛司機人數21.6萬人

持牌高齡非商用車輛司機人數方面，2025年有約21.6萬人，當中約14.8萬人或31.4%年滿70歲。文件指出，雖然高齡非商用車輛司機的駕駛時數及路程或較商用車輛司機短，但過去兩年仍有最少3宗涉及75歲至97歲高齡私家車司機的嚴重車禍。