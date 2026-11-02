摘要

• 水中銀（國際）生物科技有限公司於2026年10月實測3款家用PDRN精華，比較安全評級、修護功效、17 型膠原蛋白及彈性蛋白再生表現

• PDRN屬大分子，家用塗抹的效果取決於載體與滲透技術，而非濃度標示

• Avène水光修護次拋精華液（PDRN水光膠原安瓶精華）在修護功效（12%）、17 型膠原蛋白（74%）及彈性蛋白（79%）三項最高，亦是3款中唯一錄得顯著細胞修復促進的產品



PDRN是護膚界王牌成份之一，主打修復抗老，多用於水光針等醫學美容療程，而近年亦有不少家用PDRN護膚品面世，標榜無針無痛恒常修護，選擇時除了留意濃度，也要考慮滲透效率、成份安全等，才能達致醫美級抗老功效。Vitargent 水中銀（國際）生物科技有限公司測試市面上3款家用PDRN產品，包括Avène水光修護次拋精華液（PDRN水光膠原安瓶精華）﹑ANUA PDRN玻酸膠囊100精華液﹑Physiogel潔美淨膠原再生逆齡緊緻精華，普遍均有不俗表現。而Avène水光修護次拋精華液（PDRN水光膠原安瓶精華）更是少數能真正促進皮膚修護的家用PDRN產品。

下文比較各款家用PDRN產品安全評級、修護功效、促進膠原及彈性蛋白表現，再為詳解PDRN功效、選擇要點等，助你選擇合適自己的產品。

抗老修復界新星 PDRN功效及原理

PDRN（聚去氧核糖核苷酸）是一種源自魚類的生物活性物質，DNA結構與人體高度相似，能與細胞表面受體結合，協助啟動和加速細胞修復機制，並提供原材料，加上具有抗發炎及保濕等功效，近年廣泛應用於醫美與護膚領域。

PDRN更可以促進膠原蛋白及彈性蛋白合成再生，令皮膚回復飽滿並提升彈性，從而減淡細紋，改善鬆弛，達到抗老功效。

PDRN精華比併︱機構實測3款熱門產品 測試方法與4大指標

• Avene水光修護次拋精華液（PDRN水光膠原安瓶精華）｜1.5ml x 30支 / 1.5ml x 5支

• ANUA PDRN玻酸膠囊100精華液｜30ml

• Physiogel潔美淨膠原再生逆齡緊緻精華｜30ml



水中銀測試市面3款家用塗抹式PDRN產品，包括Avène水光修護次拋精華液、ANUA PDRN玻酸膠囊100精華液、Physiogel潔美淨膠原再生逆齡緊緻精華，比較各產品安全評級、修護功效、促進膠原蛋白及彈性蛋白再生功效。

PDRN 比較｜修護功效+促進膠原及彈性蛋白再生+安全評級：Avène各項評分皆優

• Avene水光修護次拋精華液（PDRN水光膠原安瓶精華）

- 安全評級：品質卓越

- 修復功效：✅

- 促進膠原蛋白：✅

- 彈性蛋白再生功效：✅



• ANUA PDRN玻酸膠囊100精華液

- 安全評級：品質卓越

- 修復功效：不顯著

- 促進膠原蛋白：✅

- 彈性蛋白再生功效：✅



• Physiogel潔美淨膠原再生逆齡緊緻精華

- 安全評級：品質卓越

- 修復功效：不顯著

- 促進膠原蛋白：✅

- 彈性蛋白再生功效：✅



修護功效：Avène促進細胞修復效果最顯著

首先比較修護功效，是次測試發現只有Avène水光修護次拋精華液能夠有效促進細胞修復再生，促進率更高達12%，遠高於另外兩款產品約5%至7%的促進率。

• Avene水光修護次拋精華液（PDRN水光膠原安瓶精華）

- 修護促進率：12% 修護功效顯著✅



• Physiogel潔美淨膠原再生逆齡緊緻精華

- 修護促進率：7.76%



• ANUA PDRN玻酸膠囊100精華液

- 修護促進率：5.79%



膠原蛋白再生：Avène表現最好、其次Physiogel

至於膠原蛋白再生效果方面，是次測試比較各產品在17型膠原蛋白基因表達促進率，發現各產品均具有促進XVII型膠原蛋白再生效果，但顯著程度各異，當中以Avène產品的促進率高達74%表現最優。值得一提的是，17型膠原蛋白是一種連接皮膚表皮層和基底層的跨膜結構蛋白，在防止細紋、皮膚變薄和下垂鬆弛上發揮關鍵作用，近年在皮膚抗老研究中備受關注。

除了膠原蛋白，彈性蛋白也十分重要，前者扮演皮膚支撐結構角色，後者則賦於皮膚組織彈性和伸縮力，兩者相輔相成才可高效抗老，今次測試中以Avène和Physiogel的產品彈性蛋白再生促進表現較好，促進率分別都達70%或以上。

• Avene水光修護次拋精華液（PDRN 3.0 水光膠原安瓶精華）

- 膠原蛋白再生促進率：74%

- 彈性蛋白再生促進率：79%



• Physiogel潔美淨膠原再生逆齡緊緻精華

- 膠原蛋白再生促進率：36%

- 彈性蛋白再生促進率：70%



• ANUA PDRN玻酸膠囊100精華液

- 膠原蛋白再生促進率：25%

- 彈性蛋白再生促進率：4.3%



比較PDRN安全評級：3款是否符合WHO指引？

要留意的是，雖然PDRN本身安全性高，但部份家用PDRN產品或添加Paraben類防腐劑以延長保質期，甚至會加上香精、色素等其他添加劑，有可能刺激皮膚，敏感肌膚人士選擇護膚品時應盡量避免以上致敏成份。

雖然是次測試發現3款產品均不含禁用成份或高度關注成份，符合世界衞生組織（WHO）相關指引，但值得留意的是根據產品成份表，可發現Physiogel的產品含有酒精成份，對於乾性肌膚或敏感肌來說，可能會有乾燥或刺激風險。

除了留意成份表以外，現時市面上部份產品採用一次性安瓶設計，因為是單次用量，配方中通常可以減少防腐劑，亦可避免如傳統大瓶精華液般因反覆開關接觸空氣而導致活性成分氧化、變質或滋生細菌。

產品採用一次性安瓶設計，因為是單次用量，配方中通常可以減少防腐劑，亦可避免如傳統大瓶精華液般因反覆開關接觸空氣而導致活性成分氧化、變質或滋生細菌。

PDRN精華推薦要點︱點揀家用PDRN精華？

小貼士：家用PDRN 3.0 更著重滲透效率

另外，PDRN屬於大分子結構，家用時不似一般醫美療程般有額外注射程序，因此最好留意產品是否有採用相關技術提升滲透效率。傳統家用配方難以直達肌底，第3代納米微球包裹技術（即PDRN 3.0） 正是針對此技術痛點作出優化，加上利用親膚納米級球體包裹PDRN等活性成份，穿透角質層並滲透至皮膚底層，才能真正發揮修復和抗老功效。