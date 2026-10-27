港家庭飲食月花$7837　印證恩格爾定律？小康家庭擁水果海鮮自由

恩格爾定律（Engel's Law）指出，當家庭收入愈高，食品開支於總消費支出中所佔比例便會愈低，放在本港情況也同樣適用。統計處早前發表最新住戶開支調查，本港開支最低住戶組別，每月平均食品開支為4,175元，開支最高住戶組別則為12,390元。低開支住戶每月總支出中，食品佔比達近四成，而高開支住戶的相關比例則不足兩成。但到底富裕和基層住戶飲食消費最明顯差別在哪裏？原來有種食品有錢家庭買得更少！至於公屋住戶和一般低開支住戶的飲食消費習慣又有甚麼不同？下文一一解答。



統計處早前發表2024/25年住戶開支統計調查報告，本港住戶每月平均開支為32,472元，當中7,837元或24.1%用於食品支出，即每日平均約257.7元。

高開支水平家庭 月均食品開支12,390元

報告另按開支水平，將本港住戶平均劃分為四組，每個組別均有64.5萬住戶，合計258萬住戶。不過可留意住戶開支高低除了受收入多少影響外，住戶人數、消費習慣等也是因素之一。

當中最低開支住戶組別每月平均食品開支為4,175元，每日約137.3元。最高開支住戶組別每月平均食品開支則為12,390元，每日約407.4元。

恩格爾定律：高開支住戶食品支出比例更低

與恩格爾定律所描述的情況類似，食品開支佔本港低開支住戶總支出達37.4%，但在高開支住戶中，食品開支僅佔19%。這可以理解為，高開支住戶可以將80%支出用於其他方面，而低開支住戶僅能將總開支中的約63%用於其他消費項目。

高開支住戶明顯買更多海鮮、水果

比較高低開支住戶飲食消費模式，高開支住戶因收入或人數較多等因素，飲食支出自然會較低開支住戶多，而金額相差較明顯食品包括有海產、水果、凍肉、奶製品等，其中高開支和低開支家庭每月購買水果平均支出的絕對差額259元最多，而按相差倍數計，則以兩類家庭購買新鮮海產（除海魚以外）支出相差近3.9倍最誇張。

低開支住戶月均淡水魚消費支出更高

兩類家庭外出用膳及外賣平均支出亦相差約2.6倍。相比之下，購買米、蛋等基本食品的支出相差則較小。另外，淡水魚是唯一一項高開支住戶比低開支住戶買得更少的食物。

至於按地區比較，收入較高的港島區住戶，飲食開支佔家庭總開支的比例，亦會較九龍和新界區住戶的對應比例少。

公屋戶住屋開支負擔輕 飲食支出比例較高

若觀察不同房屋類型的住戶開支分布，公營房屋住戶飲食支出佔家庭總開支的比例最高，這情況除了與公屋住戶總家庭開支本身較低所致的基數效應有關外，也與公屋住戶住屋開支負擔較輕，支出可於其他方面有關。