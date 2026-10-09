港家庭月花$2566網購　網上外賣訂購率大減　家品家電衣履支出跌

網購是港人生活日常，統計處最新數據顯示，2024/25年統計期間曾網購住戶每月平均網購開支2,566元，較5年前1,668元升54%。35%網購住戶每月網購花費達2,000元，比例5年間增加13個百分點。比較不同消費項目，於網上訂購外賣住戶的比例雖然下跌，但每月平均消費金額上升1.5倍至1,335元，而住戶網購家品、家電、衣履開支則分別下跌20%或以上。



2024/25年約150萬戶曾網購 比例達57%

統計處2024年10月至2025年9月期間進行住戶開支統計調查，並比較2019/20年調查，觀察市民網購習慣變化。2024/25年全港住戶中，有約150萬戶曾網購，佔比達57%，比例稍低於疫情時期2019/20年的60%。

報告分析，網購住戶比例下跌，與統計期內曾在網上訂購外賣（統計處分類為「餐飲訂購」）的住戶比例大跌有關，相關比例由2019/20年37%，大幅降至2024/25年12%。另一方面，曾於網上購買「旅遊及休閒活動」，以及「數字媒體及線上服務」的住戶比例則明顯上升，分別升至27%及26%。

住戶每月平均網購開支達$2566 5年間升54%

雖然網購住戶比例稍跌，但平均消費金額明顯上升，2024/25年有網購的住戶每月平均網購開支為$2,566，較5年前1,688元增加898元或54%。當中以「餐飲訂購」平均金額升幅最高，由525元升至1,335元，升幅達154%；其次是「旅遊及休閒活動」，由1,835元升31%至2,410元。

住戶網購家品、家電、衣履開支跌

住戶在其餘大部份消費項目的網購支出均見下跌，當中「家具及家庭用品」平均每月網購支出由962元降至506元，跌幅達47%；其次是「首飾及個人隨身物品」跌47%至665元、「家庭電器、影音器材以及資訊科技及電訊設備」跌26%至901元、「衣履」跌20%至914元等。

2024/25年統計期間曾網購住戶每月平均網購開支2,566元，較5年前1,668元升54%。（AI生成圖片）

受通脹影響及「旅遊及休閒活動」開支上升影響，按每月開支分析，2024/25年有網購的住戶中，每月網購花費達2,000元或以上的比例達35%，明顯高於2019/20年的22%。