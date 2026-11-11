人工智能（AI）是香港核心產業之一，立法會秘書處新一份《數據透視》透過算力、AI人才、研發和專利等方面梳理本港人工智能近年發展。當中顯示本港AI專業人員淨流入比率明顯上升並於2025年超越新加坡，惟AI人才集中度仍稍遜於後者。而現時本港每秒浮點運算達5,000千萬億次，預料沙嶺數據園區2032年建成後可提供算力將為本港現時總算力約36倍，即增約35倍。



港府近年推出一系列「搶人才」措施，文件引述經合組織（OECD）數據指出，以2026年每萬名領英（LinkedIn）會員計，本港AI專業人員淨流動比率，由2022年淨流出0.66名，轉為2025年淨流入1.76名；本港AI人才淨流入比率高於新加坡（0.9）、美國（0.92）等經濟體。

不過文件亦指，人才淨流入對整體AI人才庫的貢獻仍需時累積，並以人工智能專業人員佔領英會員的比例，即人才集中度作比較，現時香港為0.90%，低於經合組織平均水平（0.99%）、美國（0.97%）及新加坡（1.95%）。

（立法會《數據透視》）

AI時代算力為王，運算基礎設施至關重要。文件引述經合組織（OECD）數據，指截至今年9月本港有9個商業雲端可用區，均可提供適合人工智能運算的圖像處理器（GPU），當中4個屬高人工智能能力級別，所佔比例為44%。

建設中的沙嶺數據園區（資料圖片）

而本港總算力於年今中已達到每秒浮點運算5,000千萬億次（即5,000 PFLOPS）。作為比較，商湯科技在上海臨港的AI數據中心，算力規模可達4萬PFLOPS。為提升本港算力規模，當局於北都沙嶺發展數據園區，預計於2032年建成後可提供算力18萬PFLOPS，將相當於本港現時總算力約36倍。

（立法會《數據透視》）

文件進一步分析本港AI相關學術研究及專利發展，其中在全球高影響力人工智能學術論文中，本港所佔份額，由2018年0.79%的較低基數，至2025年累計增加0.69個百分點至1.48%，增幅達87.3%，並已超越新加坡。

（立法會《數據透視》）

研發成果轉化方面，文件指2024年本港根據《專利合作條約》提交的專利申請中，人工智能相關申請佔8.5%，高於2018年的4.9%，惟仍稍低於新加坡、美國等經濟體。港府近年大力推動研發成果商品化，包括「產學研1+計劃」、宣布設立100億港元「創科產業引導基金」等。