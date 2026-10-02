AI衝擊畢業生就業　青年失業率14.4%　料2028年3萬文員人手過剩

勞福局發布最新《人力推算中期更新》報告，預計至2028年本港整體人力短缺將收窄至約13萬人。雖然整體勞動市場仍缺人手，惟在AI浪潮等影響下，約兩至三成職位將面臨重組，並以應屆畢業生和中年文書人員最受影響，屆時整體文員人手將較市場需求多出約3萬人。報告又指，由於技能錯配，估計約3萬至4萬現有失業人士難重新就業，以下即看AI衝擊下有哪些重災行業、打工仔應對方法，而未來又有哪些行業要搶人才。



AI衝擊本地就業 出口貿易及金融業重災

報告重點分析AI對本地勞動市場的影響，指企業目前暫以人員自然流失過渡，短期內大規模裁員風險較低。但要留意在AI影響下，文書支援人員和輔助專業人員職位被取代風險較高；重災區行業包括進出口貿易及金融業，因這兩個行業中，約有兩至三成從業員為文書支援人員。

AI打擊應屆畢業生就業：初級職位空缺3年減六成

AI浪潮下應屆畢業生首當其衝，報告指近期企業招聘初級職位轉趨謹慎，令相關空缺由2022年約8萬個，下跌至2025年僅約3.1萬個，跌幅超過60%；而15至24歲青年最新6至8月失業率升至14.4%，亦遠高一般情況下的約10%。

另一個較受影響群體是中年文書支援人員，報告指本地有約7萬名文書支援人員年齡介乎45至54歲、未持有大專學歷，他們正面臨轉型壓力，需要針對性支援以助職業轉向。

料2028年文書支援人員人手過剩達2.5萬至3萬人

報告推算至2028年整體勞動力市場中，文書支援人員人手過剩將達2.5萬至3萬人。而熟練技術人員、服務及銷售人員人力短缺將較明顯，主要由於上述工種依賴人際互動及複雜工藝，較難被AI取代。

技能錯配 3萬至4萬失業人士或難重新就業

報告亦分析，約3萬至4萬名現有失業人士或將難以重投市場，主要由於技能錯配令他們難以單靠原有經驗及技能重新就業，以及因現有空缺未能符合要求等。最受以上情況影響的職位包括餐飲業資深廚師及侍應、零售業一般銷售人員，以及一般文職人員。

創科、航空等多個重點產業人力短缺仍明顯

至於未來又有哪些行業人力需求較高？報告推算，2028年本港8個中心產業中多個行業人力仍然短缺，其中創科產業人力短缺將達1.2萬至1.7萬人，航空業約8,000至1.3萬人，航運業約6,000至9,000人等。9個關鍵產業中建造、城市運作及醫療行業人力短缺亦將較為明顯，短缺介乎1.8萬至3萬人。

勞福局籲市民掌握AI人機協作 培養人際溝通、明辨思維及解難能力

勞福局指，面對科技浪潮，打工仔須積極升級轉型，基本要掌握「人機協作」，而「人際溝通」、「明辨思維」及「解難能力」等AI無法替代的軟技能仍為核心競爭力。

註：由於某些經濟活動與多個選定產業相關，有關人力數據會有所重疊