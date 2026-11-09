調查│2027年打工仔預計平均加人工1.44%　六成僱主料減或維持人手

本港失業率最新升至3.9%，社會關注就業市場未來變化。招聘平台Jobsdb by SEEK早前公布《2027招聘、薪酬及福利調查報告》，調查數據顯示僱主對來年維持審慎樂觀，約六成計劃明年維持、凍結以至減少人手，並有63%僱主計劃聘用兼職、合約或臨時員工，傾向在招聘上保留一定彈性。報告指受訪僱主在薪酬決策上普遍較審慎，預計平均人工升幅約1.44%，但有個別行業人工升幅較突出，即看2027年詳細薪酬預測。



調查於今年8至9月進行，共訪問298間香港企業，以了解僱主2027年招聘及薪酬展望。來年招聘計劃方面，結果顯示有24%受訪企業計劃增加人手，而計劃維持現有人手（40%）、凍結人手（11%）、減少或裁減人手（9%）合計佔60%，顯示僱主對來年展望維持審慎樂觀。

另一方面，報告指有48%受訪企業打算明年增加招聘預算，反映就業市場有望保持韌性並逐步回暖。而較多企業計劃招聘的職能包括零售銷售（16%）、IT資訊科技（15%）、財務（13%）、市場及品牌（13%）、企業銷售及業務發展（13%）。

調查亦顯示，不少僱主傾向靈活招聘模式，例如63%企業計劃來年聘請兼職、合約或臨時員工，當中以合約員工最為普遍。

薪酬展望方面，報告指僱主在薪酬決策上的態度普遍較為審慎，68%企業預期明年人工加幅與今年相若，平均預計加幅為1.44%。有個別工種的預期薪酬升幅較為突出，包括「資訊科技」（2.97%），其次為「企業銷售及業務拓展」（2.75%）、「分析」（2.07%）、「教育」（2%），以及「數碼營銷、電商及社交媒體」（1.81%）。

預期薪酬升幅較高的行業則包括有飲食（3.29%）、工程（2.58%）、貿易及分銷（2.36%）、政府及公營機構（2.27%）、物業發展及管理（2.25%）。

花紅或雙糧方面，調查中有約八成僱主在過去12個月曾發放花紅或雙糧，當中46%有發放雙糧；73%有發放花紅，平均發放1.34個月花紅。按行業計，銀行及金融業花紅最豐厚，平均派發1.70個月，其次為電子及電器設備業（1.66個月）及保險業（1.6個月）。