港元定期存款比較2026│低門檻定存20厘vs額外88厘　哪間賺息更多?

環球股市波動，加上聯儲局重啟加息，不少人開始將目光轉向穩陣避險的定期存款，而近期多間本地銀行都出盡奇招吸客，令港元定存利率再創新高！有銀行推出低門檻高息20厘定存迎新優惠，1個月利息達1,315元；另有銀行推出加息券大抽獎，送88厘額外定存年利率！



不過市面高息定存條件及門檻均有所不同，本文詳列2026年11月銀行最新港元定期存款精選利率，比較各大銀行如滙豐、恒生、中銀香港、工銀亞洲、建行亞洲等，以及富融銀行、平安數字銀行、大象銀行等虛擬銀行，整理出最新11月港元定期存款利率高至低排名、不同起存資金金額和存款期限（包括短期如定存1個月，中長期定存如3個月或12個月）的最新利息估算，並附有開立方法、是否須為新客戶或新資金等條件，方便讀者找出最適合自己的食息之選。



資料更新至2026年11月9日，銀行或隨時更新優惠，一切資料以銀行最新公布為準。

1. 2026年11月銀行最新港元定存精選高息優惠高至低排序

2026年11月銀行最新港元定存特優高息優惠排行榜 銀行 年利率 存款期 要求存款額 開立方法/條件 平安數字銀行 20% 1個月 銀行網頁以8萬元為例 【新客優惠】由親友提供推薦碼，用App開戶輸入推薦碼，優惠於開戶後3個工作天內在定期存款版面顯示；名額有限；優惠期至2026年11月30日。 富融銀行 21% 7天 1萬元至10萬元 【新客優惠】獲推薦新客獲一星期港元定期加息券，加20個百分點，連基礎利率1%合計21%；加息券發出後7個曆日內使用；優惠期至2026年12月31日。 富融銀行 12% 1個月 5萬元(新資金) 【新客、新資金優惠】邀請碼Flash2026的新客戶，1個月港元12%，每份5萬元、共1,000份，須存入新資金；每週一中午12時開搶。 EleBank大象銀行 18.5% 1個月 上限5萬元 【新客優惠】定存1,000元起、上限5萬元；App開戶輸入ELECWB，15個曆日內完成開戶；加息券為牌價加18個百分點，發出後30日內使用；優惠期至2026年12月31日。 EleBank大象銀行 88% 7天 上限2萬元 於實體店完成打卡並登記抽獎，共500份；1星期港元定存加息券為牌價加88個百分點，上限2萬元。以2萬元存7日，利息約338元。優惠期至2026年11月30日。 建行亞洲 7.88% (僅首15%新資金可享) 3個月 以100萬至300萬元新資金開立定存（7.88%只計首15%，最高45萬元）。 【新客、新資金優惠】以100萬至300萬元新資金開立定存；須為全新貴賓理財或獲邀晉身客戶；7.88%只計首15% (即45萬元)；而其餘85%之新資金金額則可享全新「貴賓理財」客戶定存年利率；開戶或晉身後10個工作天內經分行或客戶經理辦理；優惠期至2026年12月31日。 工銀亞洲 6% 3個月 1,000元至20萬元 【新客優惠】定存1,000元起、累計上限20萬元；手機銀行「線上e開戶」後經「e定存」辦理；須符合指定香港身份證資格；優惠期至2026年12月31日18:00。 建行亞洲 5.88% 3個月 1萬元至5萬元 【新客優惠】1萬至5萬元（港元或人民幣）；全新智選理財或一般個人銀行客戶；開立指定儲蓄戶口後，開戶後下一個曆日早上10時起至開戶後第31個曆日，經手機或網上銀行辦理；優惠期至2026年12月31日。

2026年11月銀行最新港元定存特優高息優惠（續） 銀行 年利率 存款期 要求存款額 開立方法/條件 滙豐 10% 1個月 1萬元至400萬元 1個月港元定存年利率10%；使用滙豐交易薈於前一個月至少完成一筆股票交易，下月經交易薈專頁一次過開立；上限按星級1萬至400萬元。 中銀香港 5% 7天 5萬元或以上 7天特優年利率5%，以現有外幣兌換成等值5萬港元或以上；綜合理財客戶可經分行、網上銀行或手機銀行辦理；專人電話銀行只限特選客戶。優惠期無固定截止日期，利率於2026年8月4日公布，額滿即止。 富邦銀行 3.55% 12個月 100萬元或以上(新資金) 【新資金優惠】100萬元或以上、12個月3.55%；合資格新資金；Fubon+或分行；個人單名。利率於2026年11月4日公布。 華僑銀行 3.50%（宏富理財私人客戶；宏富理財3.40%；個人客戶3.30%） 12個月 10萬元或以上新資金（宏富理財私人客戶及宏富理財客戶）；50萬元或以上新資金（個人客戶） 【新資金優惠】宏富理財私人客戶12個月3.50%、10萬元起全新資金，分行開立；宏富理財為3.40%，個人客戶為3.30%、50萬元起。優惠期由2026年11月2日起，名額有限。

2. 港元定存高息優惠怎樣選？

比較銀行港元定存優惠，不可只看利率高低，亦要比較定期存款可享優惠利率的存款期限金額上限，例如大象銀行以抽獎形式送出的港元定存加息券雖然高達88個百分點，不過資金上限2萬元，存款期為1星期，即可額外賺約為338元。而平安數字銀行新客定期存款優惠，首8萬元可享1個月年利率20厘，估計可賺息約1,315元

3. 2026年11月銀行最新港元定存精選高息優惠：低門檻之選

2026年11月港元定期存款低門檻收息之選，包括有：

平安數字銀行新客戶優惠：優惠定期存款上限8萬元，1個月定存年利率20厘，存8萬元可賺息約1,315元，優惠期至2026年11月30日。



EleBank大象銀行新客定存優惠：1,000元起存、上限5萬元，1個月定存年利率18.5厘，App開戶輸入ELECWB，15個曆日內完成開戶，加息券為牌價加18個百分點，發出後30日內使用；存5萬元1個月約賺760元，優惠期至2026年12月31日。



工銀亞洲新客戶手機銀行「線上e開戶」特惠定存年利率：1,000元起存、累計存款金額最高為，3個月定存年利率6厘。以手機銀行「線上e開戶」後經「e定存」辦理；每5萬元3個月約賺756元，存滿20萬約賺3,025元，優惠期至2026年12月31日18:00。



4. 2026年11月銀行最新港元定存精選高息優惠：12個月長期定存高息之選

富邦銀行12個月定期存款年利率3.55厘，須為100萬元或以上新資金，存100萬元約賺 息35,500元。



華僑銀行宏富理財私人客戶，12個月定期存款年利率3.50%，10萬元起存，存10萬約賺息3,500元。宏富理財12個月定期存款年利率為3.40%，同樣10萬元起存。個人客戶則享12個月定存年利率3.30%，起存額為50萬元。



5. 2026年11月銀行最新港元定存精選高息優惠：詳細開立方法及要求

平安數字銀行（新客戶優惠）

高息定存利率：20%（1個月定存）

存款額要求：銀行網頁以8萬港元為例

估計利息：每8萬港元，1個月可賺息約1,315元（僅供參考）。

開立方法或條件：獲朋友推薦成功開戶，優惠於開戶後3個工作天內在定期存款版面顯示；名額有限。

優惠期：至2026年11月30日

富融銀行（新客戶優惠）

高息定存利率：21%（7天定存）

存款額要求：1萬元至10萬元

估計利息：每1萬港元，7天可賺息約40元；每5萬港元，7天可賺息約201元；每10萬港元，7天可賺息約403元（僅供參考）。

開立方法或條件：被推薦新客獲一星期港元定存加息券，加20個百分點，連基礎利率1%合計21%；加息券發出後7個曆日內使用。

優惠期：至2026年12月31日

富融銀行（新客戶優惠）

高息定存利率：12%（1個月定存）

存款額要求：每份5萬元（新資金）

估計利息：每5萬港元，1個月可賺息約493元（僅供參考）。

開立方法或條件：邀請碼Flash2026的新客戶，1個月港元12%，每份5萬元、共1,000份，須存入新資金；每週一中午12時開搶。

EleBank大象銀行（新客戶優惠）

高息定存利率：18.5%（1個月定存）

存款額要求：1,000元至5萬元

估計利息：每1,000港元，1個月可賺息約15元；每1萬港元，1個月可賺息約152元；每5萬港元，1個月可賺息760元（僅供參考）。

開立方法或條件：定存1,000元起、上限5萬元；App開戶輸入ELECWB，15個曆日內完成開戶；加息券為牌價加18個百分點，發出後30日內使用。

優惠期：至2026年12月31日

EleBank大象銀行（實體店打卡抽獎）

高息定存利率：88%（7天定存）

存款額要求：上限2萬元

估計利息：每1萬港元，7天可賺息約169元；每2萬港元，7天可賺息約338元（僅供參考）。

開立方法或條件：須親臨實體店完成打卡並登記抽獎，共500份；1星期港元定存加息券為牌價加88個百分點，上限2萬元。以2萬元存7日，加息約338元。

優惠期：至2026年11月30日

建行亞洲（新客戶優惠）

高息定存利率：7.88%（3個月定存，僅首15%新資金可享）

存款額要求：100萬元至300萬元（新資金）（7.88%只計首15%，最高45萬元）

估計利息：每100萬港元，3個月可賺息約2,979元（只計15萬元定期存款）；每300萬港元，3個月可賺息約8,938元（只計45萬元定期存款）（僅供參考）。

開立方法或條件：以100萬至300萬元新資金開立定存；須為全新貴賓理財或獲邀晉身客戶；7.88%只計首15%，最高45萬元；而其餘85%之新資金金額則可享全新「貴賓理財」客戶定存年利率；開戶或晉身後10個工作天內經分行或客戶經理辦理。

優惠期：至2026年12月31日

工銀亞洲（新客戶優惠）

高息定存利率：6%（3個月定存）

存款額要求：1,000元至20萬元

估計利息：每1萬港元，3個月可賺息約151元；每5萬港元，3個月可賺息約756元；每10萬港元，3個月可賺息約1,512元；每20萬港元，3個月可賺息約3,025元（僅供參考）。

開立方法或條件：定存1,000元起、累計上限20萬元；手機銀行「線上e開戶」後經「e定存」辦理；須符合指定香港身份證資格。

優惠期：至2026年12月31日18:00

建行亞洲（新客戶優惠）

高息定存利率：5.88%（3個月定存）

存款額要求：1萬元至5萬元（港元或人民幣）

估計利息：每1萬港元，3個月可賺息約148元；每5萬港元，3個月可賺息約741元（僅供參考）。

開立方法或條件：1萬至5萬元（港元或人民幣）；全新智選理財或一般個人銀行客戶；開立指定儲蓄戶口後，開戶後下一個曆日早上10時起至開戶後第31個曆日，經手機或網上銀行辦理。

優惠期：至2026年12月31日

滙豐（使用交易薈）

高息定存利率：10%（1個月定存）

存款額要求：1萬元至400萬元（按星級而定）

估計利息：每1萬港元，1個月可賺息約82元；每5萬港元，1個月可賺息約411元；每10萬港元，1個月可賺息約822元；每50萬港元，1個月可賺息約4,110元；每400萬港元，1個月可賺息約32,877元（僅供參考）。

開立方法或條件：上月至少完成一筆股票交易，下月經交易薈專頁一次過開立；定期存款上限按星級而定，由1萬至400萬元。

中銀香港（兌換港元）

高息定存利率：5%（7天定存）

存款額要求：等值5萬港元或以上

估計利息：每5萬港元，7天可賺息約48元；每10萬港元，7天可賺息約96元；每50萬港元，7天可賺息約479元（僅供參考）。

開立方法或條件：7天特優年利率5%，以現有外幣兌換成等值5萬港元或以上；綜合理財客戶可經分行、網上銀行或手機銀行辦理；專人電話銀行只限特選客戶。

優惠期：利率於2026年8月4日公布，額滿即止

富邦銀行

高息定存利率：3.55%（12個月定存）

存款額要求：100萬元或以上（新資金）

估計利息：每100萬港元，12個月可賺息約35,500元（僅供參考）。

開立方法或條件：100萬元或以上、12個月3.55%；合資格新資金；Fubon+或分行；個人單名。

優惠期：利率於2026年11月4日公布

華僑銀行

高息定存利率：3.50%（12個月定存；宏富理財3.40%；個人客戶3.30%）

存款額要求：10萬元或以上（新資金）（宏富理財私人客戶及宏富理財客戶）；50萬元或以上（新資金）（個人客戶）

估計利息：每10萬港元，12個月可賺息約3,500元（宏富理財私人客戶）、約3,400元（宏富理財）；每50萬港元，12個月可賺息約17,500元（宏富理財私人客戶）、約17,000元（宏富理財）、約16,500元（個人客戶）（僅供參考）。

開立方法或條件：宏富理財私人客戶12個月3.50%、10萬元起全新資金，分行開立；宏富理財為3.40%，個人客戶為3.30%、50萬元起。

優惠期：由2026年11月2日起，名額有限