人工中位數2026│月薪呢個數高過一半打工仔！各行業男女薪金差距
【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年10月最新公布】統計處公布最新2026年6至8月就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年6月至8月港人就業收入中位數為23,000元，按年上升1,000元。數據還顯示，男性和女性月入中位數相差4,900元，哪一個行業的薪金性別差距最大？至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！
統計處2026年10月公布最新薪酬數據，2026年6月至8月（註：移動3個月期間），本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,000元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,100元，兩者相差4,900元。
2026年本港最新人工中位數：按行業比較
2026年6至8月，月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（27,900元）、「其他行業」（25,400元）。
2026年本港最新人工中位數：男女按行業比較
比較不同行業男女每月就業收入中位數，金融及保險業男性月入中位數為47,200元，女性為$35,400元，相差11,800元，金額差距為各行業中最多。男女月入中位數差距幅度最大為進出口貿易及批發，男性月入中位數為30,000元，女性為$21,000元，男性月入中位數較女性高出42.9%。
行業
男性月入中位數
女性月入中位數
相差
製造
$21,000
$16,000
$5,000
建造
$24,200
$20,000
$4,200
進出口貿易及批發
$30,000
$21,000
$9,000
零售
$20,000
$15,000
$5,000
住宿及膳食服務
$20,000
$15,500
$4,500
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊
$23,000
$22,000
$1,000
金融及保險
$47,200
$35,400
$11,800
地產及專業及商用服務
$23,900
$19,600
$4,300
公共行政、社會及個人服務
$31,800
$24,400
$7,400
各行業合計
$25,000
$20,100
$4,900
2026年本港最新人工中位數：按職級比較
不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，均達到51,300元。其次是專業人員，月入中位數為47,600元。
2026年本港最新人工中位數：按年齡比較
至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,100元最高，按年上升100元或0.37%。