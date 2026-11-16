Elon Musk都關注！本港生育率全球最低之一　年僅3.1萬出生創新低

本港出生率持續低迷引發社會討論，就連全球首富、Tesla及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）也表示關注！曾在香港工作過的銀行家、網紅勒費夫爾（John Lefevre）11月15日在社交平台發文，提及昔日在香港任職銀行家時的職場氛圍。帖文引來馬斯克親自留言回應，話鋒卻轉到本港生育率，馬斯克直言香港出生率長期處於全球最低水平，警告「如果情況不改變，他們很快就會消失」。



翻查政府統計處數據，香港去年全年出生人數僅約3.1萬人，粗出生率亦降至每千人口4.1人，兩個數字均創下紀錄以來新低，並且是世界最低之一。以下即看本港最新人口數目、生育率趨勢。



John Lefevre憶在港工作時，港人予其印象聰明及有野心，Elon Musk留言稱若港出生率不變，香港很快就消失。（X@John Lefevre）

2025年全年本港僅3.11萬人出生 有紀錄以來最少

統計處數據顯示，2025年全年本港僅3.11萬人出生，較2024年全年的3.67萬人，減少5,600人或15.4%。出生人數在2023、2024年回升後，再度於2025年下跌，並是紀錄以來最少。

每千人口僅4.1人出生 本港粗出生率創新低

2025年本港粗出生率為4.1，即年內每千人口有4.1名活產嬰兒數目，數字同樣創紀錄新低。作為比較，2024年本港粗出生率4.9，而疫情初期2020年粗出生率為5.8、疫情前2018年粗出生率為7.2。

本港每名女性平均生育少於0.8名子女

女性生育率方面，聯合國人口基金會曾發表報告指出，香港總和生育率低見每名女性平均生育0.8名子女，位列全球最低。據統計處數據，2025年本港總和生育率為0.733，即每名女性平均生育0.733名嬰兒。

至於整體人口數目，統計處早前公布，2026年年中本港人口為7,518,300人。與2025年年中人口7,498,900人比較，增加19,400人，升幅為0.3%。2025年中至2026年中期間錄得39,800名香港居民淨移入（即移入多於移出），同期錄得20,400人的人口自然減少（即死亡多於出生）。