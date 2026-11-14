單身有代價？1人住戶每月平均開支$19,715 較4人家庭人均多近倍
原來獨居生活要付出更大「代價」？統計處早前發布2024/25年住戶開支統計調查，顯示1人住戶平均每月開支19,715元，遠超多人住戶的人均開支；當中4人住戶經攤分後人均每月開支僅9,971元，較1人住戶少近半，每月人均開支少近萬元。
不同消費類別中，在家庭成員共同分擔下，除了可大幅降低人均住屋成本，在飲食、水電、耐用物品方面都可節省不少。數據亦顯示，當家庭成員超出一定人數，人均開支卻不跌反升。以下即看本港家庭詳細開支數據，到底獨居等同交多少「單身稅」？
最新調查：2024/25年本港住戶每月平均開支約32,472元
統計處調查顯示，2024/25年本港住戶每月平均開支約32,472元，而當住戶人數增加，開支通常隨之增加，例如1人住戶每月平均開支為19,715元，2人住戶每月平均開支增至28,015元，5人及以上住戶每月平均開支則高達59,520元。
不過，只要家庭成員一同分擔，人均開支負擔通常會大幅減輕。當中2人住戶每人每月平均開支降至14,008元、3人住戶降至11,302元。
4人家庭分擔開支「規模效應」最大化
而4人住戶人均開支更降至9,971元，是現有住戶人數分類中最低的一類，能夠將分擔開支的「規模效應」最大化。但當住戶人數繼續增加，分擔開支的效果似乎就會打折扣，例如5人及以上住戶每人每月平均開支雖然仍低於1人住戶，但金額回升至11,077元，高於4人住戶。
分類
1人住戶
4人住戶
整體住戶
食品
$3,904
$2,610
$2,944
住屋
$10,312
$3,284
$4,800
電力、燃氣及水
$398
$279
$311
煙酒
$120
$33
$45
衣履
$419
$224
$258
耐用物品
$800
$386
$451
雜項物品
$605
$332
$388
交通
$991
$879
$939
雜項服務
$2,166
$1,944
$2,064
所有類別
$19,715
$9,971
$12,201
分類
2人住戶
3人住戶
5人及以上住戶
食品
$3,307
$3,014
$2,405
住屋
$6,137
$4,361
$3,457
電力、燃氣及水
$337
$308
$289
煙酒
$59
$39
$21
衣履
$300
$241
$207
耐用物品
$560
$395
$334
雜項物品
$477
$338
$332
交通
$971
$882
$1,045
雜項服務
$1,860
$1,725
$2,988
所有類別
$14,008
$11,302
$11,077
單人住戶多項使費均較揦脷 住屋、耐用品尤甚
至於多人家庭在哪些消費項目上「節省」更多？住屋想當然是其中之一，以4人住戶為例，攤分後每月住屋人均開支為3,284元，較1人住戶的10,312元少7,028元或68.2%。
其他必要開支方面，4人住戶每月「食品」和「電力、燃氣及水」人均開支，分別可較1人主戶少33.1%及29.9%，而4人住戶耐用物品人均開支也可較1人住戶少51.8%。
交通、雜項服務：多人住戶分擔開支優勢不明顯
不過，多人住戶在分擔交通、雜項服務兩類開支時，優勢則沒那麼明顯，而5人及以上家庭在這兩項的人均開更高於1人住戶，相信與上述支出多數「按人頭」計有關。
註：文中數字四捨五入至個位數