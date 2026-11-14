原來獨居生活要付出更大「代價」？統計處早前發布2024/25年住戶開支統計調查，顯示1人住戶平均每月開支19,715元，遠超多人住戶的人均開支；當中4人住戶經攤分後人均每月開支僅9,971元，較1人住戶少近半，每月人均開支少近萬元。

不同消費類別中，在家庭成員共同分擔下，除了可大幅降低人均住屋成本，在飲食、水電、耐用物品方面都可節省不少。數據亦顯示，當家庭成員超出一定人數，人均開支卻不跌反升。以下即看本港家庭詳細開支數據，到底獨居等同交多少「單身稅」？



最新調查：2024/25年本港住戶每月平均開支約32,472元

統計處調查顯示，2024/25年本港住戶每月平均開支約32,472元，而當住戶人數增加，開支通常隨之增加，例如1人住戶每月平均開支為19,715元，2人住戶每月平均開支增至28,015元，5人及以上住戶每月平均開支則高達59,520元。

不過，只要家庭成員一同分擔，人均開支負擔通常會大幅減輕。當中2人住戶每人每月平均開支降至14,008元、3人住戶降至11,302元。

4人家庭分擔開支「規模效應」最大化

而4人住戶人均開支更降至9,971元，是現有住戶人數分類中最低的一類，能夠將分擔開支的「規模效應」最大化。但當住戶人數繼續增加，分擔開支的效果似乎就會打折扣，例如5人及以上住戶每人每月平均開支雖然仍低於1人住戶，但金額回升至11,077元，高於4人住戶。

2024/25年住戶每人每月平均開支比較：單人住戶、4人住戶及整體住戶比較 分類 1人住戶 4人住戶 整體住戶 食品 $3,904 $2,610 $2,944 住屋 $10,312 $3,284 $4,800 電力、燃氣及水 $398 $279 $311 煙酒 $120 $33 $45 衣履 $419 $224 $258 耐用物品 $800 $386 $451 雜項物品 $605 $332 $388 交通 $991 $879 $939 雜項服務 $2,166 $1,944 $2,064 所有類別 $19,715 $9,971 $12,201

2024/25年住戶每人每月平均開支比較：2人、3人住戶、5人及以上住戶比較 分類 2人住戶 3人住戶 5人及以上住戶 食品 $3,307 $3,014 $2,405 住屋 $6,137 $4,361 $3,457 電力、燃氣及水 $337 $308 $289 煙酒 $59 $39 $21 衣履 $300 $241 $207 耐用物品 $560 $395 $334 雜項物品 $477 $338 $332 交通 $971 $882 $1,045 雜項服務 $1,860 $1,725 $2,988 所有類別 $14,008 $11,302 $11,077

單人住戶多項使費均較揦脷 住屋、耐用品尤甚

至於多人家庭在哪些消費項目上「節省」更多？住屋想當然是其中之一，以4人住戶為例，攤分後每月住屋人均開支為3,284元，較1人住戶的10,312元少7,028元或68.2%。

其他必要開支方面，4人住戶每月「食品」和「電力、燃氣及水」人均開支，分別可較1人主戶少33.1%及29.9%，而4人住戶耐用物品人均開支也可較1人住戶少51.8%。

交通、雜項服務：多人住戶分擔開支優勢不明顯

不過，多人住戶在分擔交通、雜項服務兩類開支時，優勢則沒那麼明顯，而5人及以上家庭在這兩項的人均開更高於1人住戶，相信與上述支出多數「按人頭」計有關。

註：文中數字四捨五入至個位數

