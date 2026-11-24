【18區收入排名】全港18區哪一區家庭收入最高？哪區收入最低？據統計處最新一期18區家庭收入數據，中西區蟬聯住戶每月入息中位數最高地區，灣仔區排名第2，而西貢區排第3，是新界唯一打入三甲的地區。數據還顯示，西貢及大埔區的家庭收入中位數按年下跌，至於18區家庭收入中位數、18區收入水平近年變化，以至各區高收入家庭比例佔多少，以下即看詳細數據。



18區家庭住戶月入中位數排名：中西區、灣仔、西貢前三

統計處每年都會公布前一年的「按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字」，今年公布的數據顯示，2025年全港家庭住戶每月入息中位數為30,000元， 按年維持不變。中西區家庭每月收入中位數45,000元，仍為最高收入地區，灣仔區家庭每月收入中位數43,300元，排名第2，前2位排名符合港人一般印象。而西貢區以40,600元的家庭每月收入中位數排名第3，是唯一打入三甲位置的新界地區。

至於家庭收入較低地區方面，18區之中，去年觀塘家庭每月收入中位數最低，為24,900元，其次是深水埗（25,000元）、黃大仙（25,600元）。

觀塘區內公屋住戶比例接近六成。（資料圖片/梁鵬威攝）

這三個家庭收入中位數較低的地區有不少共通之處，例如區內公屋住戶佔比例偏高，按房委會公屋住戶數目對照統計處家庭住戶估算，觀塘區內公屋住戶比例約57%、黃大仙約49%、深水埗約39.5%，均高於全港水平（約30%），而入住公屋的入息及資產限額本身已限制住戶入住時的收入水平。另外，觀塘、黃大仙區內人口老化情況皆較為明顯，勞動參與率較低，也是導致區內家庭收入較低的原因之一。

18區住戶每月入息中位數及按年變動（2026年公布之2025年數據） 區議會分區 住戶每月收入中位數 按年變動 按年變動百分比 中西區 $45,000 $2,600 6.1% 灣仔 $43,300 $2,500 6.1% 東區 $33,400 $900 2.8% 南區 $36,000 - - 油尖旺 $30,300 $1,300 4.5% 深水埗 $25,000 $500 2.0% 九龍城 $31,300 $200 0.6% 黃大仙 $25,600 - - 觀塘 $24,900 $700 2.9%

18區住戶每月入息中位數及按年變動（2026年公布之2025年數據）續 區議會分區 住戶每月收入中位數 按年變動 按年變動百分比 葵青 $25,700 $200 0.8% 荃灣 $34,200 - - 屯門 $27,400 $1,200 4.6% 元朗 $30,000 - - 北區 $26,200 $400 1.6% 大埔 $30,700 -$600 -1.9% 沙田 $31,800 $800 2.6% 西貢 $40,600 -$600 -1.5% 離島 $31,800 $800 2.6% 全香港 $30,000 - -

大埔、西貢兩區家庭月入中位數按年下跌

比較18區家庭收入中位數按年變化，2025年有12個地區家庭收入中位數按年上升，4個地區按年不變，2區下跌。當中，中西區家庭每月收入中位數升幅最高，按年增2,600元或6.1%；其次是灣仔，按年增2,500元或6.1%。灣仔區更因家庭收入中位數顯著上升，而反超2024年位列第2名的西貢區。

大埔和西貢區家庭收入中位數按年倒退，大埔家庭每月收入中位數按年跌600元或跌1.9%，西貢跌600元或跌1.5%。（註：住戶每月入息中位數按年變動，是由處方公布、四捨五入至百位數之住戶每月收入中位數估算得出，並非當局發布之數據）

18區基層住戶、中產住戶、高收入住戶分布

地區收入中位數反映的只是該區收入處於最中間水平的住戶收入情況，若想了解各區內基層住戶、中產住戶、高收入住戶的分布情況，可參考按每月入息劃分的家庭住戶數據。

與收入中位數排名類似，中西區、灣仔、西貢區內，每月入息達3萬元的較高收入住戶佔比亦較多，分別均逾六成。而深水埗、油尖旺、東區內，每月入息少於1萬元的住戶佔比則較高，介乎21.5%至23.6%。

觀塘、葵青區內從事經濟活動家庭月入中位數排名多年靠後

若只比較各區有從事經濟活動家庭住戶的月入中位數（不包括外籍家庭傭工），最高前3名依次為中西區（61,200元）、灣仔（58,300元）及西貢區（50,000元）。最低3區分別為觀塘（33,600元）、葵青（33,800元）、黃大仙區（34,300元）。

註1：文中「家庭」、「住戶」兩詞互換使用。



註2：統計處定義指，住戶每月入息是指所有住戶成員於統計前1個月的總現金入息，包括從所有工作獲得的收入（未扣除強制性公積金供款）及其他現金入息。



註3：本文中「入息」、「收入」兩詞互換使用。

