在香港身高幾高才算高？根據醫衞局最新資料，本港男性身高中位數為172.5厘米（約1.73米），女性身高中位數為161.2厘米（約1.61米），你的身高若高於以上數值，已比一半港人高。如果男性身高高於188.2厘米（約1.88米）、女性高於175厘米（約1.75米），更已「打敗」逾99%同性別的香港人！即用以互動工具看看你身高在全港人口當中排第幾。至於港人身高在全球之中排名多少？近年市民身高增長多少？以下即看詳細數據。



互動工具｜即測你身高排全港第幾：

本文中最新港人身高數據來自醫務衞生局於2024年發布《香港2020生長圖表》，當中顯示2020年本港18歲男女人口的身高中位數較前一次研究（1993年）有約兩厘米增長，2020年18歲男性身高中位數為172.5厘米，女性身高中位數為161.2厘米。

名人身高不時成為討論焦點。（資料圖片）

除了身高中位數，研究還列出不同百分位數的身高值，即人口高矮分布，例如男性身高達188.2厘，即已較逾99%香港男性高。女性身高達175厘，即高過99%香港女性。而若男性身高不超過168.4厘米、女性身高不超過156.5厘米，則屬較矮小的四分之一人口。

香港男性身高排名（以2020年18歲男性人口為例） 男性身高達 身高排名（大約） 155.7cm 較0.4%同齡男性高 160.1cm 較2%同齡男性高 164.3cm 較9%同齡男性高 168.4cm 較25%同齡男性高 172.5cm 較一半同齡男性高 176.5cm 較75%同齡男性高 180.5cm 較91%同齡男性高 184.4cm 較98%同齡男性高 188.2cm 較99.6%同齡男性高

香港女性身高排名（以2020年18歲女性人口為例） 女性身高達 身高排名（大約） 145.9cm 較0.4%同齡女性高 149.4cm 較2%同齡女性高 153cm 較9%同齡女性高 156.5cm 較25%同齡女性高 160.2cm 較一半同齡女性高 163.8cm 較75%同齡女性高 167.5cm 較91%同齡女性高 171.3cm 較98%同齡女性高 175cm 較99.6%同齡女性高

不過，上述研究是以2020年人口身高作為統計對象，上文以當年18歲人口身高作為整體成年人口身高參考數值，但由於生於不同年代的人口身高趨勢會有所不同，而整體人口會涵蓋生於不同年代的人口，因此比較時宜斟酌理解。

至於港人身高在全球中排名多少？根據科學期刊《柳葉刀》（Lancet）研究，2019年香港男性（註：以19歲人口為例，下同）平均身高為174.8厘米，全球排第76，較內地男性平均身高（175.7厘米）少約0.9厘米。同年香港女性平均身高為160.6厘米，較內地女性平均身高（163.5厘米）少約2.9厘米。

研究顯示，由2009至2019年的10年間，香港男性平均身高由172.75厘米升至174.83厘米，增加2.08厘米；女性平均身高亦由159.26厘米升至160.62厘米，增加1.36厘米。

MIRROR成員身高比較

名人身高經常成為討論焦點，例如MIRROR成員身高是否夠平均港男高不時會成為網上討論區話題。根據MIRROR的YouTube頻道上載的《MIRROR 100問》，成員普遍都高於港男平均身高的174.83厘米，當中以邱士縉（Stanley）最高，達183厘米，其次是李駿傑（Jeremy），有182厘米，陳卓賢（Ian）則以181厘米排第3；姜濤、呂爵安（Edan）及江𤒹生（Anson Kong）同樣是177厘米排第4。而盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman），分別是176厘米、176厘米、175厘米，都比港男平均身高高。

其餘成員王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie），分別174厘米及172厘米，比港男平均身高略矮。邱傲然（Tiger）則於節目中只透露自己身高是「16x」厘，未有實際高度。