2026年11月16日，美國科技企業家、特斯拉（Tesla）及 SpaceX 行政總裁馬斯克（又譯：埃隆·馬斯克 / Elon Musk）在社交平台 X發文警告，指香港出生率長期處於全球最低水平之列，若情況不改變，香港人「很快就會消失」。言論一出迅速在本地與國際輿論場發酵。根據香港政府新聞公報《二零二六年年中人口數字》，2025年中至2026年中本港僅錄得29,700名新生嬰兒，是1962年有紀錄以來首度跌穿3萬大關；然而同期受惠於39,800名居民淨移入，香港總人口不跌反升至7,518,300人，折射出少子化與人口結構更替並存的複雜現實。

這場隔空爭議始於一則與人口學毫無關聯的職場隨筆。11月16日，曾任職香港投資銀行界的美國作家約翰·勒菲弗（John LeFevre）在 X 平台發帖，自嘲患上「Grok 機械人症候群」（Grok Bot Syndrome），稱習慣使用馬斯克旗下人工智能模型 Grok 協助工作後，由於 AI 反應迅速且能承受嚴厲指正，令他對真人同事愈發缺乏耐性。勒菲弗在文中懷念昔日在香港金融圈共事的歲月，形容當時身邊同事普遍受過良好教育、聰明且充滿野心，並打趣指自己每次返回美國德州（又譯：得克薩斯州 / Texas）老家，都必須先到連鎖超市沃爾瑪（Walmart）逛上一陣子，才能重新適應「正常人的世界」。

作為公開已知育有14名子女的「多孩之父」，馬斯克並未順著話題談論人工智能對職場文化的衝擊，而是直接在帖文下方留言，將焦點扭轉至人口結構：「香港長期以來都是全球出生率最低的地方之一。如果這種情況不改變，他們很快就會消失。（Hong Kong has had one of the lowest birth rates in the world for a long time. They will be gone soon if that doesn't change.）」 該則留言在短短數小時內吸納逾80萬次瀏覽及過千則留言，再度把香港的低生育率推上國際話題榜。

馬斯克指香港出生率全球最低，港人真的會「很快消失」嗎？

從純粹的生物學與自然更替數據審視，馬斯克對香港生育率的判斷並非無的放矢。翻查政府統計處《人口特徵》統計表及最新人口公報，香港2025年全年活產嬰兒僅31,053人，較2024年的36,700人急挫15.4%，粗出生率由每千人口4.9人跌至4.1人；反映每名女性一生平均生育子女數目的「總和生育率」，更由2024年的0.841進一步滑落至2025年的0.733，遠低於維持人口世代更替所需的2.1水平。對照世界銀行（World Bank）全球總和生育率資料庫的跨國統計，香港長期與南韓、澳門及新加坡並列全球生育率最低的經濟體之列。

不過，若將單一生育率曲線無限期線性外推，進而得出「香港人很快消失」的結論，則忽略了開放型移民城市的流動基因。根據香港政府新聞公報《二零二五年年底人口數字》與2026年年中數據，香港近兩年的「自然人口」（出生減死亡人數）確實持續錄得負增長，2025年中至2026年中自然減少達20,400人；但同期透過各項輸入人才計劃、家庭團聚及升學渠道錄得的居民淨移入高達39,800人，幾乎是自然減幅的兩倍，推動香港總人口按年微升0.3%至751.83萬人。

香港大學人口健康學講座教授葉兆輝（Paul Yip）接受傳媒查詢時指出，單從本地生育數字計算，馬斯克的說法在數學推演上並非毫無根據，但他忽略了香港作為移民城市的補充機制——城市不會變成空城，而是會逐步演變為以「新香港人」為主體的人口結構。另有《01觀點》深度分析與《香港經濟日報》報道指出，真正的挑戰不在於城市人口「歸零」，而在於急速老齡化導致的勞動力斷層、醫療與安老開支膨脹，以及新舊居民之間的文化與身份融合。

從日本、南韓到香港：馬斯克為何頻頻發出「人口崩潰」警告？

把時間軸拉長，馬斯克今次針對香港的發言，其實是他近年在全球反覆推銷「人口崩潰論」（Population Collapse）的標準劇本。這位科技首富曾多次在公開場合宣稱，低生育率引發的人口萎縮對人類文明構成的威脅遠大於全球暖化，並將東亞地區視為警世樣本。

早在2022年5月，馬斯克便曾在社交平台斷言，若日本死亡率持續高於出生率，「日本最終將不復存在（Japan will eventually cease to exist）」。據英國《衛報》（The Guardian）當年報道，該番言論曾引發日本政界與學界激烈辯論，不少日本網民反唇相譏，直指長工時、托兒配套匱乏與育兒成本高企才是年輕人卻步的主因。其後數年，馬斯克亦先後點名南韓正面臨「全球最快的人口崩潰」，並多次轉發台灣人口負增長數據發出預警。

馬斯克的「催生」立場同時與其個人價值觀及商業版圖緊密相連。他多次在訪談中主張高智商與高教育水平群體更應承擔生育責任，甚至公開呼籲各界「多生孩子」；與此同時，他亦將人工智能與人形機械人包裝為應對全球勞動力萎縮的「唯一希望」，認為唯有靠機器生產力暴增，才能填補少子化留下的經濟缺口。

港府《2026年施政報告》加碼谷生育，為何年輕家庭仍感卻步？

面對生育率屢創新低，特區政府近年已將鼓勵生育納入施政重點。行政長官李家超（John Lee）在2026年9月發表的施政報告中，進一步推出「鼓勵生育十一措施」加碼應對。根據《行政長官2026年施政報告》摘要及《行政長官2026年施政報告》第七章，政府不僅將即將屆滿的2萬元新生嬰兒獎勵金計劃延長三年，更針對2026年9月16日或之後出生的第二名及以後子女，將獎勵金由2萬元提高至3萬元，並把該等子女出生後首兩年的額外免稅額由14萬元上調至16萬元。

在居住與托兒支援層面，新措施亦涵蓋多項具體指標：合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅；由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭最高按揭成數提升至95%並獲優先配屋；此外，當局計劃在2030年底前增建三所資助獨立幼兒中心，額外提供約1,800個零至三歲日間幼兒照顧名額，醫管局未來三年亦會逐步把體外受精（IVF）服務名額增至每年1,900個。

然而，政策誘因與市民的真實體感之間仍存在明顯落差。據英文《虎報》（The Standard）報道及本地家長社群反映，高昂的居住空間成本、動輒數十萬計的教育開支，以及職場長工時文化，才是壓抑香港年輕夫婦生育意願的結構性阻力。對在狹小居住環境與高強度工作節奏中掙扎的香港中產與基層而言，數萬元的一次性現金津貼或稅務寬減，只能稍微緩解嬰兒初期的奶粉與尿片開支，難以扭轉橫跨二十年的養育成本預期。當城市一面依賴輸入人才維持人口總量帳面增長，一面面臨本地自然出生率跌穿三萬的警號，如何重建年輕一代對生活空間與經濟前景的確定性，才是決定這座城市未來人口面貌的關鍵。