網紅銀行家John Lefevre（勒費夫爾），日前（11月16日）在社交平台X發文，笑言患上「Grok機械人綜合症」——習慣了AI員工的高效和順從，故對現實世界的不稱職變得極度不耐煩，而這讓他懷念昔日在香港工作的歲月，因為那裏「每個人都受過良好教育、聰明且充滿野心」。貼文引來 X 和 Grok 的老闆、「全球首富」Elon Musk（馬斯克）的回應，直指「香港長期處於全球最低出生率之列，若情況不變，他們很快就會消失」。



低生育率並非香港獨有

移民城市自有更新基因

坐擁數億粉絲、一言足可牽動全球市場的科技狂人，遙距關心香港人口，着實令不少香港人尤其是他的信徒受寵若驚。只是，這份隔着太平洋飛來的「關懷」，也未免太過「隨意」；在很多市民聽來，恐怕不是首富送暖的「驚喜」，而是啼笑皆非的「驚嚇」。

「香港長期處於全球最低出生率之列，若情況不變，他們很快就會消失。（Hong Kong has had one of the lowest birth rates in the world for a long time. They will be gone soon if that doesn't change.）」——這話乍聽無懈可擊——就像醫生勸誡「不戒宵夜熬夜就會早登極樂」一樣「正確」，卻也折射出一種「何不食肉糜」的「離地」。

借用馬斯克最推崇的思考基礎「第一性原理」來拆解：近年香港總和生育率在0.7至0.8之間浮沉，確實如他所言處於全球最低水平之列，而且遠低於2.1的世代更替水平；如果將這條生育率曲線無限期線性外推，就像一個只出不進的玻璃瓶，本地人口必然萎縮。

首富催生難掩階級鴻溝

上車托兒才是現實考量

問題是，現實中的香港並非那樣的真空管，人口結構的變動也不是簡單的加減法，族群文化的延續更加不是純粹的生物繁衍。香港本身就是一座薈萃東西的「移民城市」，戰後至今早已經歷過多次人口重組，「移民潮」和「回流潮」也常隨不同社會情勢而循環往復。例如2022年底推出「高才通」，連同其他「搶人才」計劃，合共吸納了愈40萬名外地人才攜眷來港定居，有望延續勒費夫爾口中那份「高學歷、聰明且充滿野心」的城市基因。

因此，把「出生率全球最低」直接等同「香港人很快消失」的推論，就像以為只要自己不去造車、馬路上就永遠不會出現新車一樣，在邏輯上很難站得住腳。再者，低生育率是首爾、東京、新加坡等亞洲大城市乃至歐美大都會的通病，背後牽涉的是關乎生活成本高昂、女性職場崛起、家庭價值觀念轉變等方面的複雜考量。將如此龐大的社會經濟命題，簡化為科幻電影版的「不變就會消失」，雖則符合馬斯克的無厘頭，卻看不到真問題。

無可否認，馬斯克確實非常關心人口乃至人類存亡問題，多次警告「低生育率」比「全球暖化」更加威脅人類文明——彷彿地球還沒熱到爆炸，人類就會率先斷子絕孫。為了捍衛文明火種，他不但公開呼籲，而且身體力行與多名伴侶育有至少14名子女，堪稱全球最強「催生大使」。我們由衷佩服他的「知行合一」，但也無法忽視這樣一道現實鴻溝——

隔空預言不如投資落地

科技賦能方顯社會擔當

對於富可敵國的馬斯克而言，養育14名子女只需考慮個人時間分配、組建私人教育團隊，甚至將來要送哪幾個上火星；但對於營營役役的香港市民來說，生育卻是一道相當沉重的難題。面對動輒數百萬元的「上車盤」、轉個身都嫌窄的「納米盤」、愈來愈卷的托兒成本、還有「手停口停」的職場壓力，年輕人考慮生育與否時腦海裏所浮現的絕非「人類文明會否崩潰」，而是「下月供款怎麼辦」、「嬰兒床放在哪兒」、「誰來幫忙湊仔」......

擁有極龐大的公共話語權，意味着沉甸甸的社會責任。馬斯克在自家企業推動生育方面確有實績，支持者們也會期望他的大愛可以跨越國界。Tesla以優厚的家庭友善福利聞名，涵蓋輔助生殖、代孕津貼和充裕的帶薪育嬰假，切實減輕員工生兒育女的後顧之憂。既然如此，香港理應鄭重地向馬斯克發出邀請——請你直接來港大舉投資、設立研發中心或區域總部，大量招聘勒費夫爾口中那些「高學歷、聰明且充滿野心」的本地人才，讓更多香港家庭享受高薪厚職和完善支援，自然會有更多香港父母願意為本地人口增長出一分力。

生育選擇無關宏大敘事

有為政府為民卸下重擔

除此之外，既然馬斯克深信低生育率是人類文明的頭號大敵，他大可把顛覆傳統的科技精神投入生育、居住及心理健康等深切影響人類生育意願的領域——例如推動輔助生殖和凍卵技術普的降價和普及，為人類爭取更多生理時鐘的選擇權；又或研發全新建築技術大幅降低建屋成本，順便幫香港市民把貴絕全球的樓價和租金打下來；甚至將他和名下團隊在腦機接口和人工智能領域的技術突破，轉化為緩解都市人群焦慮與抑鬱的精神健康方案，真正透過底層代碼為人類帶來正向貢獻，而非只顧逞口舌之快，或者引領股民炒賣股票。

當然，靠馬斯克「打救」畢竟只是美好的願景，城市的長遠未來終究要靠我們自己。我們感謝馬斯克的關注，也歡迎他親臨這顆「東方之珠」，看看這裏依然充滿韌性的社會面貌。但說到底，生與不生是個人的自由選擇，沒有人應該為了「拯救文明」的宏大敘事而勉強自己；而一個真正有為的政府，理應在制度改革和資源分配上肩負起責任，創造出這樣一個環境——讓每一個渴望生育的人，都不必因高昂的成本和高壓的環境而無奈卻步。