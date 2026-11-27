【收息股2026年11月 / 高息股2026年11月 / 最新股息率 / 港股 / 恒指】不少「穩陣型」投資者都會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率高達7厘，而入場費更低至約2,260元！（除特別註明外，股息率數據截至2026年11月27日）



註：投資涉及風險，股票報價、股息率（又稱收益率、周息率）等均隨時變動，本文數據僅供參考（除特別註明外，股息率數據截至2026年11月27日）。而近期港股表現比較波動急升，購入一手股票所需的入場費亦隨之上升，選擇是否入市時宜分析更多數據。



不少「穩陣型」投資者都會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。（資料圖片/梁鵬威攝）

股息率計算方法：

股息率 = (每股全年股息/最新每股股價) × 100%



1. 銀行股：收息股最新股息率2026年11月最新

收息股最新股息率數據：銀行股（2026年11月） 股票 股價（港元，前一日收市） 每手入場費（港元） 股息率 近1個月升跌 工商銀行（1398） $7.84 $7,840 4.78% 3.16% 中銀香港（2388） $45.68 $22,840 4.65% -5.11% 建設銀行（0939） $10.43 $10,430 4.58% 4.30% 滙豐（0005） $128.40 $51,360 4.58% -4.39% 中國銀行（3988） $6.29 $6,290 4.43% 3.80% 交通銀行（3328） $9.20 $9,200 4.32% 10.18% 數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。

銀行股一向是高息之選，現時部份銀行股的股息率可達4厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約6,290元；以及工商銀行（1398），每手買入價約7,840元。其他銀行收息股亦包括滙豐（0005）、中銀香港（2388）、建行（0939）、交通銀行（3328）等。

2. 地產股：收息股最新股息率2026年11月最新

收息股最新股息率數據：地產股（2026年11月） 股票 股價（港元，前一日收市） 每手入場費（港元） 股息率 近1個月升跌 恒隆地產（0101） $6.09 $6,090 8.62% -1.46% 置富產業信託（0778） $4.46 $4,460 7.67% 1.59% 領展（0823） $39.52 $3,952 6.43% 0.56% 華潤置地（1109） $27.34 $13,670 4.88% -7.51% 恒基地產（0012） $28.34 $28,340 4.44% 2.53% 新鴻基地產（0016） $106.70 $53,350 3.65% -0.93% 數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。

地產股方面，恒隆地產（0101）股息率約8.62厘，每手入場費約6,090元。而置富產業信託（0778）最新股息率亦達7.67厘，每手入場費約4,460元。

3. 電訊網絡股：收息股最新股息率2026年11月最新

收息股最新股息率數據：電訊網絡股（2026年11月） 股票 股價（港元，前一日收市） 每手入場費（港元） 股息率 近1個月升跌 中國移動（0941） $78.60 $39,300 6.94% 0.64% 和記電訊（0215） $1.08 $2,160 6.87% -1.82% 香港電訊（6823） $12.59 $12,590 6.60% 5.89% 香港寬頻（1310） $5.25 $2,625 6.52% -6.08% 數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。

電訊及網絡股中，中國移動（0941）最新股息率達6.94厘，每手入場費約39,300元。而和記電訊（0215）入場費門檻則較低，每手買入價約2,160元，股息率可達6.87厘。

4. 公用事業股：收息股最新股息率2026年11月最新

收息股最新股息率數據：公用股（2026年11月） 股票 股價（港元，前一日收市） 每手入場費（港元） 股息率 近1個月升跌 港燈（2638） $6.29 $3,145 5.10% 1.45% 中華煤氣（0003） $7.36 $7,360 4.80% 0.96% 港鐵（0066） $32.30 $16,150 4.09% -2.83% 中電（0002） $80.20 $40,100 4.04% 3.35% 數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。

公用股表現相對穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，港燈（2638）股息率暫時較高，約5.1厘，每手入場費約3,145元。中華煤氣（0003）股息率亦達4.8厘，每手入場費約7,360元。

買股票收息「賺息蝕價」陷阱原因是？

選擇收息股勿只追求高股息率，因為股息率會隨股價變動而改變；在股息率算式中，每股最新股價其實就在分母位置，所以股價下跌時亦有可能推高股息率，以下整理三個常見「賺息蝕價」情景：

A. 除淨日調整：

除淨當日股價會自動扣減派息金額（例如股價$10，派息 $0.5，除淨日參考價便會變成$9.5）。若在除淨前盲目高追「搶息」，一旦除淨後股價無力回升甚至進一步受壓，加上買賣印花稅及代收股息費等成本，有可能倒蝕。



B. 特別息：

企業若派發巨額特別息，往往吸引資金在除淨前炒高股價。惟特別息不具持續性，加上除淨後資金往往爭相獲利離場，令股價跌價遠超所收股息。



C. 股價暴跌：

股息率多按「過去一年派息 ÷ 現價」計算。當企業股價暴跌，即使派息無增加，賬面股息率亦會看似急升，但投資者有可能因為股價下跌而招致損失。

