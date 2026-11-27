收息股2026│盤點20隻高息股 派息高達8厘 入場費股息率一文看清
【收息股2026年11月 / 高息股2026年11月 / 最新股息率 / 港股 / 恒指】不少「穩陣型」投資者都會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率高達7厘，而入場費更低至約2,260元！（除特別註明外，股息率數據截至2026年11月27日）
註：投資涉及風險，股票報價、股息率（又稱收益率、周息率）等均隨時變動，本文數據僅供參考（除特別註明外，股息率數據截至2026年11月27日）。而近期港股表現比較波動急升，購入一手股票所需的入場費亦隨之上升，選擇是否入市時宜分析更多數據。
股息率計算方法：
股息率 = (每股全年股息/最新每股股價) × 100%
1. 銀行股：收息股最新股息率2026年11月最新
股票
股價（港元，前一日收市）
每手入場費（港元）
股息率
近1個月升跌
工商銀行（1398）
$7.84
$7,840
4.78%
3.16%
中銀香港（2388）
$45.68
$22,840
4.65%
-5.11%
建設銀行（0939）
$10.43
$10,430
4.58%
4.30%
滙豐（0005）
$128.40
$51,360
4.58%
-4.39%
中國銀行（3988）
$6.29
$6,290
4.43%
3.80%
交通銀行（3328）
$9.20
$9,200
4.32%
10.18%
數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。
銀行股一向是高息之選，現時部份銀行股的股息率可達4厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約6,290元；以及工商銀行（1398），每手買入價約7,840元。其他銀行收息股亦包括滙豐（0005）、中銀香港（2388）、建行（0939）、交通銀行（3328）等。
2. 地產股：收息股最新股息率2026年11月最新
股票
股價（港元，前一日收市）
每手入場費（港元）
股息率
近1個月升跌
恒隆地產（0101）
$6.09
$6,090
8.62%
-1.46%
置富產業信託（0778）
$4.46
$4,460
7.67%
1.59%
領展（0823）
$39.52
$3,952
6.43%
0.56%
華潤置地（1109）
$27.34
$13,670
4.88%
-7.51%
恒基地產（0012）
$28.34
$28,340
4.44%
2.53%
新鴻基地產（0016）
$106.70
$53,350
3.65%
-0.93%
數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。
地產股方面，恒隆地產（0101）股息率約8.62厘，每手入場費約6,090元。而置富產業信託（0778）最新股息率亦達7.67厘，每手入場費約4,460元。
3. 電訊網絡股：收息股最新股息率2026年11月最新
股票
股價（港元，前一日收市）
每手入場費（港元）
股息率
近1個月升跌
中國移動（0941）
$78.60
$39,300
6.94%
0.64%
和記電訊（0215）
$1.08
$2,160
6.87%
-1.82%
香港電訊（6823）
$12.59
$12,590
6.60%
5.89%
香港寬頻（1310）
$5.25
$2,625
6.52%
-6.08%
數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。
電訊及網絡股中，中國移動（0941）最新股息率達6.94厘，每手入場費約39,300元。而和記電訊（0215）入場費門檻則較低，每手買入價約2,160元，股息率可達6.87厘。
4. 公用事業股：收息股最新股息率2026年11月最新
股票
股價（港元，前一日收市）
每手入場費（港元）
股息率
近1個月升跌
港燈（2638）
$6.29
$3,145
5.10%
1.45%
中華煤氣（0003）
$7.36
$7,360
4.80%
0.96%
港鐵（0066）
$32.30
$16,150
4.09%
-2.83%
中電（0002）
$80.20
$40,100
4.04%
3.35%
數據來源：Google Finance｜註：股價為11月26日收市價，每手入場費數據基於前述股價估算，股息率數據截至11月27日早上。
公用股表現相對穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，港燈（2638）股息率暫時較高，約5.1厘，每手入場費約3,145元。中華煤氣（0003）股息率亦達4.8厘，每手入場費約7,360元。
買股票收息「賺息蝕價」陷阱原因是？
選擇收息股勿只追求高股息率，因為股息率會隨股價變動而改變；在股息率算式中，每股最新股價其實就在分母位置，所以股價下跌時亦有可能推高股息率，以下整理三個常見「賺息蝕價」情景：
A. 除淨日調整：
除淨當日股價會自動扣減派息金額（例如股價$10，派息 $0.5，除淨日參考價便會變成$9.5）。若在除淨前盲目高追「搶息」，一旦除淨後股價無力回升甚至進一步受壓，加上買賣印花稅及代收股息費等成本，有可能倒蝕。
B. 特別息：
企業若派發巨額特別息，往往吸引資金在除淨前炒高股價。惟特別息不具持續性，加上除淨後資金往往爭相獲利離場，令股價跌價遠超所收股息。
C. 股價暴跌：
股息率多按「過去一年派息 ÷ 現價」計算。當企業股價暴跌，即使派息無增加，賬面股息率亦會看似急升，但投資者有可能因為股價下跌而招致損失。