新疆棉花｜H&M、Nike等捲入抵制風波　對品牌生意有幾大影響？

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-03-26 19:13

瑞典服裝品牌H&M因一份拒用新疆棉花聲明，引發內地網民發起抵制，官方媒體亦批評H&M及其他曾表態拒用新疆棉花品牌，包括Nike、Adidas、Uniqlo等，不少代言相關品牌的藝人亦割席，同時表態支持新疆棉花。究竟涉事品牌在內地收入如何、內地佔整體生意多少？

先睇新疆棉花佔全球產量▼▼▼

目前有約17個品牌捲入事件，佔良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative）219個零售商和品牌成員7.7%，當中包括4間內地企業，其中一間公司安逹體育已宣布退會。

涉事品牌在內地生意額有多少？

目前Ｎike和Uniqlo等部份品牌仍未回應事件，2019年這兩間公司大中華區（內地、香港、台灣）收入分別為480億港元和354億港元。

至於事件主角H&M，2019年在內地開設520間分店，是全球第二大銷售點，同年內地淨銷額約為108億港元（大中華區為127億港元），於全球淨銷售額排第五。

不過，若按比例計算，事件主角2019年H&M大中華區收入只佔公司全球收入約6%，內地抵制行動對公司收入影響相對較少。Uniqlo佔比高達26.5%，即每4元收入有1元來自大中華區，在4個品牌中最受內地網民抵制行動影響。