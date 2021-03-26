新疆棉｜製衣商︰新疆棉多用於製衣及床品　品牌料轉用印、巴棉

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-26 16:26

內地「新疆棉風波」持續發酵，內地網民發起抵制多個曾聲明停用新疆棉的國際品牌。有本港紡織製衣業商人表示，內地自八十年代起發展新疆棉，成為全球最大棉花生產地之一，因新疆棉質量有保證，多用於衣物及床品，故今次風波所見都是國際大品牌。 業界又預料，有關品牌會轉採用生產量亦高的印度、巴基斯坦棉花，美國亦是棉花大工場。他指出，過去半年棉花價格已升近三成，料今次風波難免有短期震盪。 有立法會議員表示，品牌一時間轉為採用其他產地的棉花，需求增加定會令全球棉花漲價，成本最終會轉嫁到零售層面。

製衣商︰新疆棉手感、柔軟度、光澤較好

香港中小型企業總商會永遠榮譽會長巢國明，本身從事製衣業。他指出，現時國際上主要棉花生產國，以中國、印度、巴基斯坦及美國為主，各地出產的棉花價格不會相差太遠。他指，因原材料價格水平有標準，價格高低視乎品質及需求，新疆棉價格稍高。他續指，新疆地理環境對棉花種植有優勢，包括土壤、空氣均有利培植，「（新疆棉）手感、柔軟度、光澤好啲。」多用作製衣或製作床品。他解釋，今次風波所見都是對品質較有要求的國際大品牌。

巢國明續指，內地自八十年代起發展新疆棉，內地其他省份如河北、河南雖有出產棉花，但產品檔次較低，主要用於窗簾布等產品。巢說，中國為全球最大棉花生產地之一，市場佔有率達兩成，估計棄用新疆棉的國際品牌，會轉為採用生產量亦高的印度、巴基斯坦棉花，而美國亦是棉花大工場。

對於事件會否推高全球棉花價格，巢國明指出，過去半年棉花價格已升近三成，料今次風波難免有短期震盪；但長遠而言，相信情緒過後，供求雙方都會尋求平衡點。至於事件對香港廠商有否影響，他相信除與相關國際品牌有合作的香港廠家，須改為採購其他產地材料外，事件對本港企業影響不大。

鍾國斌︰突轉場 需求增 全球棉花勢漲價

立法會紡織及製衣界議員鍾國斌今早（26日）在電台節目上表示，若中國棉花製品未能出口歐美，品牌一時間轉採用其他生產地棉花，如印度、巴基斯坦，需求增加定會令全球棉花漲價，成本最終會轉嫁到零售層面。鍾國斌認為，不少國際大品牌過去10年的生意增長都集中在中國，疫情下經濟表現相對較好，要自行衡量是否放棄大市場。

據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，現時五大棉花生產國，依次序為印度、中國、美國、巴西、巴基斯坦，其中印度、中國的市場佔有率最高，分別達23%及21%。以生產量計，印度出產量最高及持續上升，去年有逾8,500千噸棉花，較2018年增加12%，未來料2022年可增產至9,000千噸。中國棉花產量相對平隱，去年出產逾5,400千噸棉花，料2022年維持相約產量。

▼新疆棉風波，部份中港台藝人發聲明切割拒代言涉事品牌▼

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內地「新疆棉風波」發酵，源於一份停用新疆棉製品的企業名單，包括知名的H&M、無印良品、Nike、Adidas等，於去年響應瑞士非牟利組織BCI組織，表示因人權考慮停止使用新疆產品及原材料，品牌名單近日在內地社交媒體流傳，引發網民集體聲討。

代言相關品牌的中、港、台藝人紛紛發聲明切割，內地網民亦發起「罷買」，甚至有人上載焚燒涉事品牌產品的相片，炒熱抵制潮。中國外交部發言人華春瑩近日亦有回應風波，指中國民眾越來越不能接受「一邊吃中國飯、一邊砸中國碗」的行為。