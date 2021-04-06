選舉改制︱政府研規管白票　邊屆立法會、區議會選舉最多白票？

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-04-06 18:30

人大常委會通過修改香港選舉制度後，律政司司長鄭若驊、政制及內地務局局長曾國衞近日先後提出「研究現行制度是否足夠」處理投白票問題，包括有人呼籲市民投白票，以至市民投白票是否違法等，引起社會關注。究竟過往立法會及區議會換屆選舉投白票情況如何？

自回歸以來，香港進行了6次立法會換屆選舉，每屆均有過百萬名選民投票。當中2016年的總投票人數最多，多達220萬，2000年的投票人數則最少，只有約133萬。

比較歷屆立法會地區直選的不予點算選票佔該屆投票人數百分比，2012年選民投白票比例最高達1%，每100張地區選票中有1張白票，1998年則為最少，只有0.3%。

至於超區方面，2012年部份民主派政黨曾呼籲選民超區投白票杯葛選舉，結果該次超區白票比率高達3.59%，2016年則下跌至2.28%，兩次超區選舉的白票比率，均比同年地區直選高。

區議會方面，1999年起每年投票人數呈上升趨勢，2019年投票人數最多，多達294萬，比2015年換屆選舉投票人數多1倍。

比較歷屆區議會選舉不予點算選票佔該屆投票人數百分比，2011年票箱內不予點算的選票總數及白票比例最多，分別為1.79%及1.31%。2019年票箱內不予點算及白票則最少，分別只佔0.4%及0.18%。