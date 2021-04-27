可口可樂擬加價｜邊個國家可樂最貴？　一文看各國飲料售價比併

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-04-27 13:00

可口可樂行政總裁昆西（James Quincey）日前表示，因產品原材料價格上升，打算加價，有可樂迷高呼「世界末日」。目前香港兩間大型超市一支500毫升可樂均售8.5港元，但原來全球有其他地方的可樂售價比香港更貴！

根據Global Product Prices網站3月的數據，全球92個國家／地區一支500毫升可樂平均售價為0.97美元（約7.5港元），而澳洲可樂最貴，售價高達2.89美元（約22港元），比香港貴近1.7倍。在10個售價最貴的國家中，7個均為歐美國家。而伊朗的可樂則為最平，僅售0.15美元（約1.2港元）。

除了可樂，香港其他飲品或食物對比全球其他國家／地區的售價是貴還是平？

在全球78個國家／地區中，一支700毫升Johnnie Walker威士忌平均售22.01美元（約171港元），而黎巴嫩的售價高達71.68美元（約556港元），比香港貴約2.3倍。香港人若想買平價威士忌，最近可以在日本買到，一支只需10.99美元（約85港元）。

黎巴嫩一升牛奶的售價同樣為全球最貴，售5.24美元（約40.7港元），而香港排第3，售2.95美元（約23港元），比澳門更貴。

水果方面，韓國一公斤香蕉售價高達3.69美元（約28.6港元），比香港貴1.2倍。中國內地的售價則在全球91個國家／地區中排尾7，僅售0.73美元（約5.7港元）。