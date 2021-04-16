譚仔上市｜譚仔定三哥邊間較受歡迎？全港邊區最多譚仔分店？

撰文： 林奧莉 賓尼迪 最後更新日期： 2021-04-16 18:26

「勿演懶肉實小勒，凍鏈茶少田」，香港人愛吃的譚仔向聯交所申請上市！大家又知不知道香港邊區最多譚仔／譚仔三哥分店？原來香港人每餐花費咁多？

在港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際昨晚（15日）正式向聯交所遞交上市申請，根據初步招股文件，譚仔國際目前共經營148間餐廳，其中在香港有72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳，另外深圳及新加坡亦分別有1間譚仔及3間譚仔三哥餐廳。

在香港最易找到譚仔／譚仔三哥分店的是油尖區！該區共有17間分店，分別為10間譚仔及7間譚仔三哥。而最少分店為離島區及南區，同樣只有2間分店。

儘管「譚仔」和「三哥」屬於同一集團的不同品牌，不過對不少人而言兩者是有分別的。到底「譚仔」和「三哥」哪一間較賺錢、較多人光顧？

譚仔總收益比譚仔三哥多，2019年及2020年分別多出1991.1萬及178萬元。

不過若計算顧客總數，譚仔三哥2019及2020年的顧客分別比譚仔多69.1萬及14.8萬。而集團用賣出的米線碗數代表顧客人數，去年4至12月譚仔／譚仔三哥共賣出2237萬碗米線，即平均每日賣出逾8萬碗米線。以2020年年底香港747.42萬人口計算，香港每人平均約3個月食一次譚仔／譚仔三哥。

每名顧客人均消費方面，去譚仔食米線的人平均消費比譚仔三哥高，2019年時相差5.4元，2020年則收窄至相差0.9元。而兩年整體人均消費近60元，代表顧客不單至會食一碗30多元的米線，更會加配小食或飲品。

不少香港人人在異鄉，總會掛念香港食物的味道，未來在日本及澳洲的港人將有口福！集團計劃於2024年3月31日前分別在香港、中國內地、新加坡及澳洲開設約44、55、24、25及15間新餐廳。