姜濤22歲生日　姜糖豪花逾50萬應援　連帶呢位女仔網上人氣急升！

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-04-30 14:06

男子組合MIRROR人氣成員姜濤今日（30日）22歲生日，有姜糖（姜濤粉絲名稱）豪花逾50萬為他慶祝生日，於港島買下大廈外牆、地鐵站、巴士站LED燈箱廣告，更於一輛電車落廣告印上姜濤的樣子。不過Google Trends眾多姜濤相關搜尋中，人氣竄升最勁的竟然係佢！

根據Google Trends，「姜濤」人氣竄升搜尋第1位為「姜濤 表妹」，相信仍有不少人不知道姜濤有一位20歲的混血兒表妹楊佳琪（Angelina Dean）。楊佳琪爸爸是英國人，媽媽是香港人，現居加拿大，就讀加拿大著名學府UBC（英屬哥倫比亞大學），曾參加2019年《溫哥華華裔小姐競選》惟最終落選。

另外，有不少網民亦對姜濤的住址、父母、身高、Instagram帳號感到好奇，成為熱門及人氣竄升字詞。

姜濤的混血兒表妹楊佳琪（Angelina Dean）。（IG@angelinadean）

隨着姜濤知名度持續上升，越來越多人追蹤他的Instagram。以今年按月新增追蹤人數計算，1月姜濤於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」後，單月Instagram追蹤人數大增3.4萬人，至今已有逾21.8萬名IG粉絲。