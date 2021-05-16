即睇TVB九大綜藝節目網上熱度　網民最鐘意重溫爆喊片段！

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-05-16 14:00

無綫（TVB）邀請曾志偉及王祖藍回巢後，陸續推出9大全新綜藝節目，包括《尋人記》、《聲夢傳奇》及《開心大綜藝》等。到底現時邊個節目網上最受歡迎、最多人討論？以下將透過Google Trends、YouTube及討論區數據為大家分析。

在眾多無綫綜藝節目中，《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》等5個節目過去30天的Google搜尋熱度較高，其中《聲夢傳奇》每逢周六播出時網上搜尋熱度立即急升，4月10日播出第一集時最多人搜尋該節目。另外《開心大綜藝》、《好聲好戲》和《勁歌金曲》也在不同時段成網民熱搜對象。

根據YouTube影片觀看次數，《大整蠱》江美儀等人在假節目《Mean Talk》裏迫李佳芯（Ali）開名爆拍攝內幕，導致李佳芯崩潰爆喊的一集最受歡迎，觀看次數逾83萬，比排第2的《聲夢傳奇》影片多逾41萬。

比較各個節目中最受歡迎的影片，《開心大綜藝》「直擊爆笑疫情記者會」影片以逾27萬觀看次數遙遙領先該節目其他影片。《勁歌金曲》中吳若希（Jinny）和菊梓喬（Hana）合唱《忘記我自己》和《越難越愛》影片觀看次數多達16萬，比排第2由吳若希單獨獻唱《錯的一天》影片多近6倍。

以下為被連登討論區及香港討論區網民熱烈討論的6個節目：

現年26歲的馮盈盈（FYY）備受無綫力捧，出演《開心大綜藝》、《大整蠱》及《好聲好戲》，兩個討論區的網民均熱烈討論其演出表現。