消費券支付工具｜網民熱選AlipayHK　可大額消費買iPhone、黃金！

撰文： 江逸然 最後更新日期： 2021-05-06 06:00

政府5000元「電子消費券計劃」最快於暑假推出，並選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，市民需從中揀選一款登記使用消費券。至於應揀選哪一款，首要當然是其涵蓋商戶數目和種類是否合乎自己所需！

先看4款支付工具商戶數目▼▼▼

再看各款支付工具能在哪些商舖使用▼▼▼

以上述市民較常光顧的超市及快餐店等為例，Alipay涵蓋商戶數目較多，其次是WeChat Pay。

5000元消費券會點用？

至於揀選支付工具的另一重點，則是打算如何用盡5000元消費券。財政司長陳茂波早前表明，原為分五個月、每月發放1000元消費券的安排有調整空間，另政圈盛傳或容許市民儲起消費券一次過使用以鼓勵大額消費。到底網民打算如何使用消費券？

有網民表示打算「每月出外食餐好的！或者幫補去超市買嘢都好」，又或是購買海味留待日後享用；另有不少網民表明希望「豪使」用盡消費券換電器、手機，甚至打算到金舖買金保值！

事實上，各入圍支付工具除了上述的超市、百貨公司或餐廳外，也涵蓋其他類型商店，讓市民可作大額消費。以Alipay為例，可用於多間電器店、名店、金舖購物，以至網上訂購酒店Staycation和自助餐。

即睇用消費券買iPhone、買金等可慳幾多▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

揀選消費券支付工具注意事項

揀選消費券支付工具時，除考慮是否涵蓋心水商戶外，亦要留意各支付工具的限制會否影響大額消費，以至查詢餘額、報失方法等。

4種支付工具中，AlipayHK用戶如連結信用卡即無上限；WeChat Pay每日上限為1萬元；八達通限額3,000元；Tap & Go則會開設消費券專用新卡處理付款，詳情有待公布。

查詢餘額方面，AlipayHK、WeChat Pay、Tap & Go可透過本身應用程式查詢餘額；八達通則需下載八達通App，或到實體八達通查閱機或服務站查詢。

遺失手機、實體卡點算好？4種支付工具報失方法邊個最方便？

由於AlipayHK、WeChat Pay均沒有實體卡，如果用戶遺失手機，可透過自助凍結帳戶功能凍結帳戶。其中AlipayHK用戶可透過切換手機登入，已遺失的原有手機上登錄的賬戶便會自動登出，以防止被盜用。至於八達通及Tap & Go，如遺失實體卡，均需報失補領新卡。