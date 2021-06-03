麥當勞推BTS防彈少年團套餐　全球邊度網民最關注呢個套餐？

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-06-03 14:00

麥當勞早前宣布於全球49個國家或地區推出與韓國天團防彈少年團（BTS）合作的「The BTS Meal」，美國及馬來西亞等地已於5月26日率先推出，香港麥當勞則於今日（3日）正式推出，套餐包括9件麥樂雞、中薯條、中汽水，以及2款全新麥樂雞醬料蒜辣蛋黃醬及韓式甜辣醬。 到底全球邊個地方的網民最關注BTS套餐？而巨無霸同為麥當勞受歡迎的食品，大家又是否知道邊個地方的巨無霸最貴或最平？

麥當勞於4月19日宣布推出BTS套餐，根據Google Trends4月19日至6月3日全球「bts meal」搜尋熱度，馬來西亞的搜尋熱度最高，達100；其次為新加坡，達45；第3為加拿大，達34；而香港熱度則只有4。

各地麥當勞主要在社交網站Instagram上載多張BTS套餐圖片作宣傳，以最初宣布推出套餐、用7條薯條拼出BTS團徽的帖文作比較，美國麥當勞專頁的帖文獲得最多讚好，多達58.1萬，而香港的帖文則只有2948人讚好。不過由於美國麥當勞專頁追蹤人數多達逾412萬，香港麥當勞則只有逾1萬人追蹤，因此各地麥當勞帖文受關注度僅供參考。

此外，《經濟學人》（The Economist）自1986年起每年均會公布「巨無霸指數」（The Big Mac index），比較全球多個國家或地區麥當勞巨無霸售價，以量度各地消費物價及評估各地貨幣價值被高估或低估。

根據《經濟學人》今年1月數據，瑞士的巨無霸售6.5瑞士法郎，折合約56港元，於55個國家或地區中最貴；土耳其巨無霸售14.99土耳其里拉，折合約13.7港元，售價最便宜。而香港巨無霸售價為20.5港元，排第45位，原來與全球比較，香港巨無霸並不算貴！

在貨幣是否版高估或低估方面，以兌美元匯價作計算，僅瑞士、瑞典及挪威的幣值被高估，其中瑞士法郎被高估最多，達28.8%；俄羅斯盧布兌美元匯價則被低估最多，達68%，香港則被低估53.3%。