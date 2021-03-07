一文看各國最愛韓國電影、歌星　中國最愛不是BTS、BLACKPINK！　

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-03-07 12:30

韓國國際文化交流振興院（KOFICE）於2020年9月24日至11月4日於18個國家或地區，包括中國、日本、台灣等地調查8500人，了解各地人民最喜愛的韓劇、電影及流行音樂歌手等。

在韓劇方面，2020年最受歡迎的韓劇為由玄彬及孫藝珍主演的《愛的迫降》，2019年調查中，則為由IU及呂珍九主演的《德魯納酒店》最受歡迎。

值得留意的是，2020年獲選的韓劇全於該年播出，但2019年則有多套是多年前的劇集，其中《大長今》更早在2003年時已播出，但16年後竟再次上榜。

電影方面，由韓國導演奉俊昊執導的《上流寄生族》去年獲得奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳外語電影及最佳原創劇本4項大獎，在調查中，更連續兩年獲選最受歡迎電影。

而李敏鎬則為最受歡迎演員，在去年調查中拋離排第2的玄彬6個百分點。

K-Pop方面，BTS防彈少年團蟬聯兩年冠軍，去年受歡迎度比排第2的BLACKPINK多8.5個百分點，2012年時以《Gangnam Style》紅爆全球的PSY則排第3。

若按國家或地區計算，紅遍全球的BTS防彈少年團及BLACKPINK在中國竟不是5大受歡迎的團體之一，最受中國人喜愛的是男團EXO，佔11.2%。

在泰國、馬來西亞及印尼3個東南亞國家均是BLACKPINK比BTS防彈少年團更受歡迎，而在美國、英國及法國3個歐美國家則是BTS防彈少年團最受歡迎。