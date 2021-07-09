元朗擬破記錄建52層公屋惹熱議　盤點全港現存最高公屋居屋大廈

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-07-09 12:30

土木工程拓展署今年1月就元朗朗邊前中轉房屋土地及周邊約10公頃土地，向城規會申請放寬建築物高度及地積比率限制，擬興建3幢樓高49至50層的居屋，以及7幢48至52層高的公屋，將提供11,940個單位，最快2024年落成。有網民早前於連登討論區討論事件，對樓層數目逾50層感到驚訝，擔心「返工等Lift要幾耐」、「走火警點玩法」。 現時香港其實也有不少公屋或資助出售房屋樓高45層或以上，大家又是否知道這些樓宇位於哪區？

先睇全港現時有幾多個公屋及資助出售屋邨／屋苑▼▼▼

現時全港最多公屋屋邨的地區為觀塘，共有35個，其次為葵青，共有26個。而沙田則有最多資助出售房屋（包括居屋、綠置居及夾屋）屋苑，共33個。

綜合網上資料，在眾多公屋及資助出售屋邨／屋苑中，現時全港共有17幢樓均樓高45層或以上！這些樓宇分佈在8個屋邨／屋苑，全部位於香港東面，其中興民邨於1982年入伙，為全港首個樓高45層的屋邨。

而茵怡花園第4及5座、悅庭軒第1及2座、牛頭角下邨貴顯樓及貴新樓相信為目前全港最高公屋或資助出售房屋，同為樓高48層。