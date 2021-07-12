歐國盃｜意大利擊敗英格蘭奪冠　網民熱搜一位球員同埋呢件事！

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-07-12 18:03

歐國盃決賽於香港時間周一（12日）凌晨3時舉行，英格蘭於倫敦溫布萊球場迎戰意大利，雙方於法定時間踢成1:1平手，加時後互無紀錄，意大利最終憑互射12碼，以3:2撃敗英格蘭，繼1968年後再次封王。

根據英國Google Trends數據，「2020年歐洲足球錦標賽」於決賽日搜尋量急升，在相關搜尋中，一眾球迷除了搜尋決賽勝方、英格蘭及意大利球隊勝出多少次歐國盃外，決賽上的裸跑男亦意外成為焦點。

該名男子於決賽法定時間90分鐘只剩下幾分鐘的時候，突然赤裸上身衝入球場狂奔，比賽被迫暫停，擾攘數分鐘後，最終被工作人員制服帶離球場。早在6月底比利時小組對戰芬蘭時，20歲俄羅斯女子Maria Shumilina同樣突然衝入球場狂奔，而她事前曾於網上表示想模仿2019年歐洲足球冠軍盃時，穿高衩泳裝衝入球場一炮而紅的美國女模（Kinsey Wolanski）。

另外，在「意大利國家足球隊」的相關搜尋中，不少英國網民對意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）身高感到好奇。

22歲的基安盧基當拿隆馬身高高達1.96米，他早於17歲時在意大利及法國友誼賽上陣，成為意大利國家隊史上最年輕門將。他於今屆歐國盃決賽互射12碼時撲出查頓辛祖及布卡約沙卡兩球，助意大利擊敗英格蘭，當選最佳球員，亦為首度有門將獲得歐國盃最佳球員。