馬勒當拿逝世｜全球熱搜球王傳奇　3個地方最關注　香港排呢個位…

【馬勒當拿去世／上帝之手／Hand of God／Diego Maradona】阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）不敵心臟病逝世，終年60歲。馬勒當拿是足球壇傳奇，其死訊一出震驚全球，各個國家及地區的Google Trends搜尋量都大幅上升，當中以3個國家搜尋量最多。

馬勒當拿是阿根廷一代球王。（gettyimages）

上月底（10月30日）剛過60歲生日的馬勒當拿，本月初因貧血及脫水送院，發現腦部出現硬膜下血腫，完成清除手術後出院，詎料出院才兩周就因心臟病發去世，終年60歲。

重溫馬勒當拿風采▼▼▼

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更多詳情：馬勒當拿逝世｜2020成時代分隔線 網民嘆：兩個球王過唔到今年！

馬勒當拿貴為世界足球史上最傳奇球星之一，其死訊引起全球關注。《香港01》翻查全球Google Trends數據，發現以其家鄉阿根廷搜尋熱度最高，其次是意大利，未知是否與馬勒當拿和意大利的「淵源」有關，事關馬勒當拿曾帶領意大利球隊拿玻里兩度於意大利甲組聯賽封王。

即看各地區搜尋情況，香港又排第幾呢？▼▼▼

馬勒當拿逝世亦令人關注心臟病問題，究竟心臟病有多嚴重？有什麼症狀病徵？又要如何預防？以下一一話你知。

心臟病是什麼？

心臟是血液循環系統中樞，若它無法正常運作，各器官功能便大受影響，而心臟病是香港疾病中第3大「殺手」，僅次於癌症和肺炎。

根據衞生署衞生防護中心「二零零一年至二零一九年主要死因的死亡率」，香港每年每10萬人中，有70至近百人因心臟病死亡（癌症每年每10萬人有170多至近200人；肺炎則每年每10萬人有40多至逾120人）。

2001至2019每年心臟病死亡人數（每10萬人計）▼▼▼

另外，根據政府統計署2018年11月至2019年2月間進行的住戶統計調查，有166,000名港人患有心臟病。而因心臟病死亡數字上以男性較多，按衛生署衛生防護中心2018年數字，共有3,332名男性因心臟病死亡，女性則有2,756名。

患有心臟病港人數目（2018/19年調查）▼▼▼

作為本港疾病第3大殺手，心臟病絕對不容忽視，究竟心臟病、心臟衰竭有什麼病徵症狀？哪些是高危人士？又要如何預防？以下一一解答。

心臟病病徵及預防方法

心臟是人體最重要器官，需要好好保護，一旦響起警號就要留神！以下心臟病高危成因、先兆症狀及預防方法，大家要時刻注意。

心臟病8大成因 +7大症狀▼▼▼

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心臟病6招預防方法▼▼▼

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