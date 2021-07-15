大叔的愛｜田牧CP友情變愛情　到底現實中情況有幾普遍？

ViuTV劇集《大叔的愛》接近大結局，劇中CP田一雄（Edan呂爵安飾）同凌少牧（Anson Lo盧瀚霆飾）由朋友極速發展成愛侶，而現實又如何？有外國研究發現，原來三分之二情侶皆由朋友關係開始，由朋友發展成情侶平均只需要22個月。另外，由性關係（friends-with-benefits）開始，最終結成伴侶的人也不少！



加拿大維多利亞大學心理學系副教授Danu Stinson團隊訪問近1,900名加拿大及美國大學生及成人，有約68%受訪者都表示，受訪當時或最近一段戀受關係，是由朋友關係發展而成。

比較不同年齡層，30歲以下受訪者中，有超過八成都表示，情侶關係由朋友關係開始。而30至49歲的受訪者中，就有約六成多人表示戀情由朋友關係發展，或許年齡越大，結識伴侶的方式就越多元化。此外，比起異性戀關係，同性情侶更多是由朋友發展而成。

在已成為發展成情侶的朋友中，大多數始於純粹的友誼（約七成），後來才慢慢被對方吸引，墮入愛河。只有少數（約三成）是初時已希望發展情侶關係，帶著「目的」地與對方交朋友。

有一個神奇數字值得留意，整體來說，由朋友發展為情侶，平均需要22個月。團隊亦研究有多少已婚伴侶最初是有性關係的朋友（friends-with-benefits），發現比例亦不少，超過四成。

普遍受訪者都認為由朋友開始，是結識伴侶的最佳途徑，其次是經共同朋友介紹、在學校中結識，似乎有不少人都憧憬校園愛情。

重溫《大叔的愛》劇情▼▼▼