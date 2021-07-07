Anson Lo生日｜粉絲安排郵輪、巴士慶祝生日　教主人氣超過姜濤？

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-07-07 14:35

人氣組合Mirror成員Anson Lo盧瀚霆（教主）今日26歲生日，一眾「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）透過不同方式為偶像賀壽！其中星夢郵輪在Facebook宣布，郵輪「雲頂夢號」將於今晚約8時在杏花邨及小西灣海傍附近出現，「為Anson Lo教主送上神秘驚喜」。 事實上，自ViuTV劇集《大叔的愛》播出後，包括Anson Lo及Edan呂爵安等主角網上人氣急升，而教主生日郵輪消息一出，再進一步推高其網上搜尋熱度。

為慶祝教主26歲生日，神徒們一早為教主準備多個生日驚喜，包括在尖沙咀天星碼頭豪擲10萬元租下大型廣告燈箱，Anson Lo本人今日更親身到場「視察」。另有粉紅「教主號」穿梭九龍，吸引大批神徒前往打卡，而最誇張的是有郵輪為教主慶生。

神徒為教主Anson Lo安排的生日應援▼▼▼

Google Trends香港數據顯示，昨日慶生郵輪消息一傳出，教主的網上搜尋量急升。其實他有份演出的劇集《大叔的愛》每晚播出後，都會推高Anson Lo及Edan的網上搜尋熱度，當中以Anson Lo的熱度較高。

早前Mirror另一人氣成員姜濤生日（4月30日）時，有姜糖（粉絲親暱）直情將銅鑼灣變成「姜濤灣」，在電車、電車站、崇光百貨外賣大型廣告，當時亦引來不少網民關注，令姜濤網上熱度大增。

4月底姜糖為姜濤安排的生日應援▼▼▼

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Mirror成員之中，一般以姜濤在網上最受關注，而隨著《大叔的愛》熱播，加上生日臨近，Anson Lo網上熱度近日已超過姜濤。

相關搜尋方面，慶新郵輪「雲頂夢號」的搜尋量今日急升；同時又有不少人上網查詢「Anson Lo為何叫教主？」，看來「教主現象」亦吸引不少非「鏡粉」網民注意。