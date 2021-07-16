大叔的愛｜男主角公開認愛獲支持　現實港人有幾接受同性婚姻？

ViuTV《大叔的愛》成為城中熱話，今日劇集（16日）將迎來大結局，觀眾關注兩名劇中主角田一雄（Edan呂爵安飾）同凌少牧（Anson Lo盧瀚霆飾）分手後，最終會否重修舊好。在劇集中，多名男主角先後公開性取向和並獲身邊同事、朋決支持；到底現實香港人是否如劇情般接受同性戀者？同性戀者是否有遇上歧視？



先睇香港性戀者比例▼▼▼

2015年中文大學一項調查顯示，有1%男性和 0.4%女性是同性戀者。以政府統計處2020年底香港有341萬名男士和406.5萬名女士推算，全港有約5萬名同性戀者。

在《大叔的愛》劇中三名男主角曾在不同情況下公開性取向，並獲身邊同事、朋友支持。不過在現實中，大部份同性戀者傾向隱藏性取向。

不過現實卻和劇情有出入。根據2014年香港基督徒學會調查，大部分同性戀者為保護自己而傾向隱藏性取向，情況在職場尤其普遍（84.5%）。同年另一調查亦指出，三成同性戀者表示曾在職場受到不同程度歧視。

另外值得留意的是，現實中市民對男、女同性戀者接受程度有差異。根據2016年中大香港亞太研究所性別研究中心調查，44.2%市民認為兩名成年女性有性關係完全沒有不恰當，比兩名成年男性有性關係多3.4個百分點。

不過，近年有更多本港市民接受同性婚姻。2019年中大新聞與傳播學院傳播與民意調查中的調查顯示，44%人同意或非常同意同性婚姻，比16年的27%大幅上升。同期對同性婚姻表示中立，以及不同意和非常不同意的比例則相應下跌。