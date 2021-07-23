東京奧運｜一文看歷屆獎牌榜　中國隊邊個項目、運動員奪金最多？

2020東京奧運開幕禮將於香港時間今晚（23日）7時舉行，今年奧運共有33項運動、339場賽事，中國代表團將派出431名運動員競逐獎牌。

夏季奧運至今已舉辦32屆，中國曾參與10屆，其中7屆美國高踞金牌榜榜首。不過在其中一屆奧運，中國成功打破美國壟斷，以48面金牌榮登榜首！中國隊強項包括跳水、乒乓球等聞名國際，大家又是否知道中國隊10大奪得最多獎牌的項目是什麼？



中國於1952年赫爾辛基及1988年漢城（現名首爾）奧運均未能打入金牌榜頭10位，不過自2000年起共5屆，中國隊實力上升，每屆金牌數量均為全球三甲內，當中2008年北京奧運，中國更以48面金牌榮登世界第一。

跳水、體操及乒乓球為中國國家隊傳統強項，被譽為「夢之隊」的跳水隊自1984年參與美國洛杉磯奧運以來，已奪得40面金牌，為奪得最多金牌的項目。

在運動員個人表面方面，中國目前僅有3人獲得5面奧運金牌，分別為跳水名將吳敏霞、陳若琳及體操名將鄒凱，而伏明霞及郭晶晶等人亦獲得4面金牌。

以上奪得最多金牌的9人現已退役，而乒乓球名將馬龍有望追平紀錄。馬龍目前共有3面奧運金牌，今屆東京奧運他將參與男單及男團比賽，若兩項賽事均奪金，他將成為中國第一名獲奧運5面金牌的乒乓球運動員。