東京奧運｜料破紀錄成史上成本最貴奧運　超支一倍竟未算最勁？

因疫情延後一年的東京奧運即將開幕，不過大部分賽事將閉門作賽，料損失800多億日圓（約60億港元）門票收入。

事實上，奧運超支已成常態，今屆亦至少超支一倍；早年更有奧運超支七倍，主辦城市要分30年還債，即使有轉播、贊助、門票等收入，與開支相比可謂杯水車薪。



東京奧組委去年底曾估計舉辦奧運總開支是154億美元，包括因延期而增加的28億美元，而最新的閉門作賽決定，亦令當地損失800多億日圓（約7.25億美元）門票收入。根據牛津大學研究，2012年的倫敦奧運是歷屆最「燒錢」的一屆夏季奧運會，單計運動相關成本，已耗費150億美元，東京奧運或會打破此紀錄。

2016年的巴西里約奧運，運動相關成本約46億美元，而連同其他設施等在內的整體成本或達131億美元，為當時本已衰退的當地經濟帶來沉重負擔。

每場賽事平均成本▼▼▼

超支方面，研究顯示，1960年後的奧運平均超支172%，最誇張是1976年加拿大蒙特利爾夏季奧運，運動相關成本達61億美元，超支逾七倍，負債要30年才還清。

不少城市都爭相申辦奧運，除了「光環」外，亦看中奧運的經濟效益。但國際奧運會資料顯示，奧運收入中佔大部分的轉播費及全球贊助，主要流向國際奧委會（註：全球贊助按四年計，當中約半數分予期內兩次奧運的奧組委）。

而負責籌辦比賽的主辦國奧組委，主要收入來源就有國內贊助、門票及冠名贊助，不過這些收入不但較轉播費及全球贊助低，更遠較營辦奧運的開支少。例如2016年巴西奧運，該屆里約奧組委收入約13億美元，約佔整體開支的十分一。

近數十年賺錢的奧運會不多，1984年洛杉磯奧運是少數之一。學者指「賺到錢」原因是當年主要使用現有場地，減少興建場館的花費，同時轉播收入急升，最終達致盈餘。