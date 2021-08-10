東京奧運｜體院每年獲逾7億撥款　到底有幾多用於運動員身上？

2020東京奧運港隊奪得一金兩銀兩銅史上最佳成績，並在多個項目排名有所突破，成為全城焦點，亦令社會關注全職運動員的支援和待遇。目前本港全職精英運動員主要由體育學院負責統籌，到底體院每年有多少收入，當中有多少資金用於運動員身上？



先睇近年香港體育學院的收支數據▼▼▼

體院數據顯示，近年體院收入持續增加，由2016年的4.66億元，增加58%至2020年的7.39億元；而開支亦同步增加。

現時體院的收入，有九成來自精英運動員發展基金。基金由政府於2012年撥款70億元成立並於18/19年度注資60億元，為體院提供穩定的財政來源。

除精英運動員發展基金外，政府還透過藝術及體育發展基金、隊際運動資助向體院撥款。2019年藝術及體育發展基金及隊際運動資助的金額大幅上升致1869.2萬港元，同年體院贊助及其他收入亦增加至2878.3萬港元創近年新高。

支出方面，體院近八成開支用於精英運動員身上，包括向精英運動員提供直接財政資助以及培訓運動員的開支。

近年體院用於精英運動員身上的開支持續上升，佔體院開支的比例也有所增加，20年相關開支達5.79億港元，佔總開支79%。

不過，體院的年度盈餘則因而呈下跌趨勢，2020年下降至5.758百萬港元。

將出戰東京奧運的香港劍擊代表隊成員，在香港體院學院劍擊館會見傳媒。（余俊亮攝）

特首林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉及香港體育學院主席林大輝今早（8日）在體院，觀賞李慧詩參加爭先賽賽事。（張浩維攝）

石偉雄在香港體育學院安排下，趁閉關操練前，在順利邨體育館會見傳媒。（余俊亮攝）

林鄭月娥到訪香港體育學院，為劍擊運動員打氣。（政府新聞處）

體育學院在疫情期間實行「封院令」。（資料圖片）

香港體育學院雖有大量訓練設施，但未受限制，全職運動員可繼續操練。（資料圖片）

香港體育學院。（張倩儀攝）

圖片由香港體育學院提供