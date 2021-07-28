東京奧運｜何詩蓓原來都咁高！即睇港女平均身高　同全球比又點？

撰文：研數巴
出版：更新：

【何詩蓓／身高／游泳／自由泳／香港奧運銀牌／東京奧運2020／港人平均身高】香港「混血女飛魚」何詩蓓於東京奧運200米自由泳奪得銀牌，更為香港首面奧運游泳獎牌。這位年僅23歲飛魚身高高達178厘米，到底她高過香港女性平均身高幾多？與其他國家或地區相比又高多少？

即睇何詩蓓身高比香港和其他國家或地區女性平均身高高多少▼▼▼

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，於調查的119個國家或地區中排第69名；男性平均身高則為171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名。

何詩蓓不單高出香港女性平均身高19.3厘米，更高過男性平均身高6.3厘米。在香港女藝人中，有「長腳蟹」之稱的呂慧儀身高都不及何詩蓓，少1厘米，「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）、港姐冠軍馮盈盈等人亦與何詩蓓身高有段距離。

重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼

+6

大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！

郭富城▼▼▼

+5

李佳芯▼▼▼

+5

陳奕迅▼▼▼

+5

戴祖儀▼▼▼

+5

周柏豪▼▼▼

+5

G.E.M.鄧紫棋▼▼▼

+5

姜濤▼▼▼

+5

鄺潔楹▼▼▼

+5

陳柏宇▼▼▼

+5

簡淑兒▼▼▼

+5

答啱0至4條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！

答啱5至8條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～

答啱9至10條，果然對明星瞭如指掌，神人！

何詩蓓奧運奪銀｜與張家朗同創港歷史！何詩蓓獎金待遇原來差咁遠張家朗奪金｜張家朗原來高到咁！即睇港男平均身高　你算高定矮？張家朗奧運獎金｜張家朗人工隨時有咁高　比入息中位數多咁多倍！東京奧運｜張家朗奪金網民熱搜呢啲嘢　連登仔奇招撐擊敗意大利東京奧運｜張家朗奪港隊史上首面劍擊金牌　數據看香港劍神有幾勁
01研數所
奧運
東京奧運
東京奧運專頁
何詩蓓
香港運動員
發表評論...