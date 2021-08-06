新冠疫苗｜調查揭逾半港人撐打針享優待　兩原因令未打針者卻步

新冠疫苗接種計劃已展開五個多月，截至8月4日，本港接種率達49.5%。中文大學香港亞太研究所於上月15至26日透過電話訪問706名成年人，發現5成半人認為政府應推出專為已接種疫苗人士的放寬措施，另有37.7%受訪者回應不會或未決定接種疫苗。



先睇市民不接種或未決定是否打針原因▼▼▼

調查發現，除了因為身體不適合接種疫苗外，近三成受訪者對疫苗卻步的原因是怕疫苗有嚴重副作用，另亦有各一成人因對政府不信任或認為疫苗沒有效用而未有打針。

現時變種病毒肆虐，社會正討論是否要接種第三劑新冠疫苗，但調查指仍有過半巿民對疫苗是否能最有效應對疫情存疑，當中有約14%受訪者不同意打針有效應對疫情。

另一方面，政府亦進一步將收緊免費檢測條件，食衞局昨日（4日）公布，社區檢測中心本月起只會為因健康理由而不適合接種疫苗人士，或未完成接種者提供免費檢測。