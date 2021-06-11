新冠疫苗｜長者接種率偏低　中大民調揭近半長者分不清兩款疫苗

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-06-11 12:30

政府展開新冠疫苗接種計劃超過100日，截至6月9日首劑疫苗接種率為24.1%，當中長者接種率低於平均接種率，60至69歲接種率為21.35%，70至79歲僅13.73%。 中文大學醫學院調查發現，近半長者不清楚科興及復必泰兩款疫苗分別，三分一人未決定是否接種疫苗，同時對他們而言接種疫苗的誘因並非抽獎或通關。

中大醫學院於今年4月23日至5月8日期間，以電話訪問了1200名成年人，了解市民對新冠疫苗的認知及對接種猶豫的原因等。

結果顯示，60歲或以上受訪者中，有47.6%人不清楚或完全不清楚科興及復必泰疫苗的分別。

值得留意的是，逾八成60歲或以上長者認為應該由醫護人員根據其身體情況建議接種哪款疫苗，較整體受訪者多2.1個百分點。另有26.6% 60歲或以上長者認為政府應該只提供一款最合適的疫苗予市民接種，較整體多10.7個百分點；數據反映長者需要更多協助去揀選疫苗。

報告同時問及受訪者未來半年會否接種疫苗，有三分一長者表示不確定，比整體高8.4個百分點；同時有43.6%長者表明無意接種疫苗，比例較其他年齡層低。另外，問及長者不接種疫苗的原因時，最高分的是「覺得自己身體不適合接種」，達7分較整體高0.9分。

問及若在香港推行疫苗通行證，方便進行某些活動或進入某些場所，對促使接種疫苗有多大影響，5個選項均不高於4分。不過，放寬醫院及院舍探訪，以及放寬宗教活動較能促使60歲或以上長者接種疫苗，兩個選項較整體分高1.5及0.3分，反映打疫苗後可放寬這些活動對長者吸引力較大。

在接種誘因方面，整體有70.1%人不贊成政府以現金鼓勵市民接種疫苗，60歲或以上不贊成比例為3個年齡層中最少，為63.1%。

對於強制接種疫苗，整體最多人贊成強制警察、消防員等提供必要社會服務人員接種，達59.3%，其次整體有51.1%人贊成強制外傭接種。