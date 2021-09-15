WeChat Pay HK月餅優惠低至五七折　商戶地圖新功能睇清周邊優惠

【消費券優惠著數／抽獎／中秋月餅優惠】政府電子消費券已派首期2000元，不過4間支付工具商繼續推出各種吸客攻勢。



WeChat Pay HK推出中秋月餅訂購優惠以及全新商戶優惠地圖功能，月餅優惠最平只需五七折即有交易，包括香港文華東方酒店、嘉麟樓、皇玥等搶手月餅網上訂購優惠。另同時推出全新獨家商戶地圖功能，讓客戶能更快速找到可用WeChat Pay HK付款的商戶及優惠。



WeChat Pay HK獨家月餅優惠▼▼▼

除原有消費券攻勢外，WeChat Pay HK同時加碼推出月餅優惠，獨家網上優惠包括香港文華東方酒店、九龍富豪酒店、富豪香港酒店、麗豪酒店及歷山酒店等自家製月餅，比門市購買更抵。獨家網上優惠還包括購買15盒香港康得思酒店迷你金桔奶黃月餅禮盒（六件裝）送Staycation套房一晚。

即看WeChat Pay HK搜尋月餅優惠專區教學▼▼▼

另外，WeChat Pay HK亦同時提供多款搶手月餅，包括米芝蓮星級食府嘉麟樓、榮華、美心、Häagen-Dazs月餅等優惠。最抵優惠包括以199元購買榮華貓山王榴槤冰皮月餅劵，比原價平43%。

其他月餅優惠▼▼▼

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WeChat Pay HK獨家新功能商戶優惠地圖

WeChat Pay HK推出新功能「商戶地圖」，讓客戶能更快速方便找到可用WeChat Pay HK付款的商戶及獨享優惠。（WeChat Pay HK截圖）

另外為方便用家搜尋接受WeChat Pay HK付款的商戶，WeChat Pay HK推出全新獨家商戶地圖功能。除可搜尋接受WeChat Pay HK的商戶外，更可同時搜尋相關店舖的優惠。

即看WeChat Pay HK「商戶地圖」搜尋店舖、優惠教學▼▼▼

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WeChat Pay HK同時推出「全民商戶激賞」，加碼提供商戶優惠券▼▼▼

４款消費券電子支付工具 WeChat Pay HK現金獎賞最實際

4家電子支付工具商WeChat Pay HK、八達通、AlipayHK、Tap & Go拍住賞為配合消費券吸引市民使用，分別推出各款優惠。 WeChat Pay HK的著數可以話最實際，除登記消費券加碼賞外，還有「日日有千抽」大抽獎、邀請親友獎賞、WeFun積分兌換富融銀行現金獎賞等，其中「日日有千抽」每日都有一次扭獎機會，而且必定中獎。早前WeChat Pay HK就公佈，不少用戶積極參與「日日有千抽」活動以及邀請親友登記，累計超過5200元的消費券額外加碼，成功實現五千變一萬！