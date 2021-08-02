領取消費券驚覺一直無攞交通津貼感「蝕咗」　網民嘲：瞓咗幾耐？

【電子消費券／派發／領取】5000元電子消費券昨日（8月1）正式發放，多間商場及商店也大排長龍，擠滿準備購物的市民。不過有網民發文講述「蝦碌」事，指自己到便利店以八達通領取消費券時，才得知可同時領取交通津貼，不禁大呻「蝕咗」。然而其帖文卻遭一眾網民諷刺，指公共交通津貼費用補貼計劃實施已久，嘲笑他：「瞓咗幾耐？」



有網民指昨日以八達通領取消費券時，才發現一直沒有領取交通津貼，不禁大呻：「蝕咗！」（資料圖片）

消費券於8月1日0時起可以領取，不少選擇以八達通卡收取消費券的市民已經即時領取消費券【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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「有冇人同我一樣？」該名將軍澳街坊於fb群組發文，表示昨日到便利店以八達通領取第一期共2000元的消費券，成功「收錢」後才發現，原來過去一直沒有領取政府的交通津貼，不禁感到「蝕咗」。

帖文引來網民討論，不少人也對樓主竟然對公共交通津貼費用補貼計劃一無所知感到難以置信，直言計劃實施已久，大部分市民也養成定時領取津貼的習慣，加上港鐵站或大型車站等也有領取津貼定裝置，認為全屬樓主責任，「數百萬當係碎銀？」、「啱啱返地球？無見過藍色綠色嗰兩部機？」、「唔睇新聞唔理世事怪得邊個」。

同場加映：消費券｜網民批商店趁機加價變通脹 $1800美容儀狂加六成變$2900【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



網民們舉例近日遇到相信是因為消費券而加價的例子：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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睇多啲：政府$5000電子消費券計劃首期2000元8月1日起派發，不少商場、網店都推出消費券優惠、大抽獎吸客，包括時代廣場、SOGO崇光、朗豪坊、領展、永安百貨、K11 MUSEA、MegaBox、一田、實惠及海港城等，以下一文盤點全港各大商場、網店消費券優惠，看看哪款合心水。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



消費券優惠｜OK便利店、時代廣場、SOGO、一田｜附增抽獎機會方法

海港城及時代廣場

海港城及時代廣場送$800購物優惠券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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SOGO崇光

SOGO崇光推出$5000購物現金券、網購限時免運費優惠等，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城或黃金海岸商場

信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城或黃金海岸商場推出消費換現金券，以及會員大抽獎等，即睇參加方法、截止日期及增加抽獎機會方法▼▼▼

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OK便利店

OK便利店表示，8月1日至8月14日於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲20元OK現金券，每張八達通只限換取一次。現金券須於2021年9月30日前，淨消費滿15元時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

朗豪坊

朗豪坊推出1萬元現金禮券、海洋公園門票等抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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沙田新城市廣場

沙田新城市廣場推消費送購物消費券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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領展商場

領展商場送金鳳香米、千萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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荃灣廣場

荃灣廣場推消費換商場贈券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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K11 MUSEA

K11 MUSEA推200萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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油尖旺購物節

油尖旺購物節推3輪大抽獎、送手機、酒店住宿等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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希慎集團

希慎集團推會員大抽獎送$1萬禮券、iPhone 12 Pro等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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永安百貨

永安百貨推消費獲永安禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場推消費換積分再換商場現金券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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沙田HomeSquare

沙田HomeSquare推超過700件優惠商品，低至21折發售，即睇詳情▼▼▼

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恒基商場

恒基地產旗下MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，推消費換電子禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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MegaBox

MegaBox推消費回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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美麗華集團Mira Place

美麗華集團Mira Place推現金券回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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Lenovo

Lenovo推消費券購物折扣，即睇詳情▼▼▼

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一田

一田推電子現金優惠券、家電等28折起，即睇詳情▼▼▼

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實惠

實惠推1元換100元禮券、家俬勁減即睇詳情▼▼▼

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以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。

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