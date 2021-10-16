Spotify香港最多人聽林家謙播逾2700萬次　MIRROR之中佢最好成績

先睇Spotify十大串流歌曲🔽🔽🔽

今年香港樂壇非常熱鬧，MIRROR熱潮浪接浪，林家謙等唱作人歌曲獲樂迷「狂Loop」。「01研數所」分析音樂串流平台Spotify數據，嘗試找出樂迷最常聽的歌，哪個歌手最炙手可熱，由年初到現在，大家的口味如何改變？



今年港人在Spotify上都聽哪些歌？平台香港區每周串流播放次數最多前200首歌曲數據顯示，截至10月1日，MIRROR成員Edan呂爵安今年初最推出的第一首個人單曲的《E先生 連環不幸事件》患串流次數最多，超過545萬次。第二、三位是林家謙兩首2020年派台歌，《一人之境 in C major》和《時光倒流一句話》。

今年最多串流的十首歌中，半數皆為林家謙的獨唱或合唱歌，除上述兩首，其餘包括《隔離》合唱版、舊歌《下一位前度》及今年新歌《神奇的糊塗魔藥》。而人氣王MIRROR成員除Edan外，姜濤亦憑《蒙著嘴說愛你》打入十大。

《E先生連環不幸事件》MV：



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各周成績：一人之境長期冠軍 E先生「翻叮」

另外回顧今年各周冠軍歌的變化，由年初至3月上旬，《一人之境 in C major》連守十星期榜首。雖然歌曲在年初商台叱咤頒獎禮上，未奪十大歌曲獎，但成功在4月ViuTV的Chill Club頒獎禮上拿下「年度之歌」，串流量隨之急升，令歌曲再度登頂。

《E先生 連環不幸事件》同樣獲「翻叮」，Chill Club頒獎禮後於5月初首度成為冠軍歌，其後再乘Edan出演的港版《大叔的愛》的熱潮，於6-7月再度成為冠軍歌。

各歌手、組合播放量方面，林家謙有多首歌曲上榜共錄2,700萬次播放，登上榜首可謂毫無懸念。若按Spotify早前披露，每次播放會向版權方支付0.3-0.5美分版稅計，他至少可獲62萬港元版稅。Dear Jane因有多首舊歌熱播，亦錄得逾1,500萬次播放。MIRROR成員中，今年Ian陳卓賢在Spotify上成績最好，連同合唱歌共9首歌上榜，成為串流榜第三位。張敬軒有最多、17首歌上榜，包括新歌《俏朗君》以及《櫻花樹下》、《百年樹木》等多首經典。